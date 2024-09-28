مقدمة النشرة المسائية 28-9-2024

ماذا بعد نصرالله؟



السؤال الأكبر الذي تطرحُه الدول المعنية والمؤثِّرة، وصولًا إلى كل لبناني وفلسطيني وسوري وعراقي ويمني، فالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وعلى مدى اثنين وثلاثين عامًا ونصف عام، على رأس حزب الله، بعد اغتيال الأمين العام السيد عباس الموسوي، طبع بصمتَه على مسار الحزب/ وتأثيرَه على الوضع السياسي اللبناني، بشكل مباشر بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، وعلى الوضع الفلسطيني سواء في لبنان أو في غزة والضفة، وعلى الوضع السوري منذ انطلاق الثورة عام 2011.



نصف مدة وجوده على رأس قيادة حزب الله، وأكثر، قرابة الثمانية عشر عامًا، منذ العام 2006 إلى أمس، أمضاها متواريًا تحت الأرض، ولم يكن يُطل إلا نادرًا، لأنه كان الهدف الرقم واحد على لائحة الاغتيالات الاسرائيلية.



بعد ثمانية عشر عامًا من التواري، نجحت إسرائيل في اغتياله، في توقيت هو الأكثر قساوةً على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية وعلى محور الممانعة من بيروت إلى طهران، مرورًا بغزة ودمشق وبغداد واليمن.



فالاغتيال يأتي بعد انخراط حزب الله في حرب المشاغلة والإسناد، والتي كلفت الحزبَ ثمنًا باهظًا هو الأكبر عليه منذ تأسيسه عام 1982، والخسائر في قيادات الصف الأول وفي نخبه وكوادره.



بهذه الأهمية الكبيرة، سيترك نصر الله فراغًا كبيرًا في موقع قيادة حزب الله، فهو استثنائي، بالمقارنة مع مَن سبقوه، من الشيخ صبحي الطفيلي إلى السيد عباس الموسوي، ولا يُعرَف ما إذا كان الذي سيخلُفُه، سيكون على هذا القَدر من الأهمية خصوصًا في الظروف التي يأتي بها، فالحزب بعد اغتيال نصرالله ليس كما قبله، وقدرة الحزب بعد عام على حرب الإسناد والمشاغلة ليست كما قبلها.



والترقب سيكون سيد الموقف لِما ستكون عليه مواقف الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل وإيران وحماس، بعد عملية الاغتيال.