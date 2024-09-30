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مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-30 | 13:50
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مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024
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مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024
هل من عملية إسرائيلية برية في الجنوب؟ هذا هو السؤال الذي قفز إلى الواجهة اليوم ، الصورة غير واضحة تمامً لكن هناك مؤشرات ، ومن ابرزها ما كشفه مسؤول عسكري إسرائيلي من أن ان وحدة كوماندوس اسرائيلية عبرت الحدود مع لبنان ، في محاولة منها لاستكشاف منطقة محددة ، من حيث انتشار عناصر قوة الرضوان داخلها وشبكة الانفاق فيها . وفي الموازاة ، القادة العسكريون الامنيون الاسرائيليون يكثفون جولاتهم في الشمال ، ويتباحثون في التقارير العسكرية تمهيدا للعملية البرية. في المقابل، رد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على هذا الموضوع فقال : " إذا قررت اسرائيل الدخول برًا فالمقاومة جاهزة للإلتحام " .
في المقابل ، ثلاثة مواقف ، في السياسة ، من شأنها أن تؤشر إلى المرحلة المقبلة :
المؤشر الأول كلام نائب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، وهي الإطلالة الأولى له بعد السيد نصرالله ، ليعلن أن الحزب سيختار أمينًا عامًا "لكننا الآن نتابع القيادة بحسب هيكلية الحزب".
في ملف انتخابات الرئاسة ، كلام للرئيس ميقاتي من عين التينة ، ثم رد من الرئيس بري بعد كلام ميقاتي :
رئيس الحكومة يقول: "اكد لي دولة الرئيس بري خلال اللقاء انه فور حصول وقف اطلاق النار ستتم دعوة مجلس النواب الى انتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحد لاحد.
قبل أن يجف حبر هذا الموقف ، يرد الرئيس بري: "أرفض بشدة ربط وقف النار بمسار الانتخابات الرئاسية، لا علاقة لأحد بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية ومن غير المسموح التدخل فيه، لأنه موضوع سيادي. ومع أننا نرحب بأي مساعدة إلا أننا نرفض أية تدخلات ومحاولات إملاء".
الرئيس بري الذي كان يتحدث إلى صحيفة الشرق الأوسط أضاف : أؤكد تطابق الموقف مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتأييده ما صدر عنه.
في الشق الاول من موقف بري اعتراض على ما قاله الرئيس ميقاتي ، وفي الشق الثاني تأييد .
البداية من الجنوب ومن معطيات عن إمكان التدخل البري.
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