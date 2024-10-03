مقدمة النشرة المسائية 3-10-2024

الترقب سيد الموقف لِما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي من الرد على الصواريخ الإيرانية التي وصلت إلى تل أبيب، في تصعيد غير مسبوق، وهو الأول.



وما يرجح أن الرد غير سريع هو ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، بقوله للصحفيين قبل مغادرته البيت الابيض متوجها إلى جنوب الولايات المتحدة أنه لن يحصل شيء اليوم. لكن الأهم، في ما أضافه من أنه يجري "نقاشات" مع إسرائيل بشأن ضربات محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية. لكن من دون تحديد توقيتها.



الترقب ينطبق أيضًا على جنوب لبنان، لليوم التالي على التوالي، بعدما أخذت المعارك طابع العمليات البرية، والضربة القاسية التي تلقاها الجيش الاسرائيلي بسقوط قتلى وجرحى منه.



الجيش الاسرائيلي أضاف عددًا من القرى والبلدات التي طالب أهاليها بإخلائها، وأصبح العدد ما يقارب السبعين بلدة وقرية، بحسب وكالة رويترز ، وهذا ما يضاعف من أعداد النازحين ومعاناتهم، وقد تجاوز العدد المليون والمئتي ألف نازح.



السؤال هنا: هل المعطيات العسكرية المستجدة في جنوب لبنان من شأنها أن تعدِّل في الخطط؟ أم من السابق لأوانه القفز إلى هذا الاستنتاج؟



في السياسة، هل وضِع مسار الاستحقاق الرئاسي على السكة؟ أم أن ما يجري لا يعدو كونه طبخة بحص؟ السؤالان متساويان خصوصًا أن الحراك ما زال في أول الطريق.



البداية من استعراض المشهد داخل إسرائيل التي تقول إنها أحبطت عملية خطف لجنودها على يد قوات الرضوان .