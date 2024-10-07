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مقدّمة النشرة المسائيّة 07-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-07 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 07-10-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 07-10-2024
عام على طوفان الأقصى ، خرقت حركة حماس غلاف غزة وبدأت الحرب ، أخذت أسرى وأرادت مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، ومنذ ذلك التاريخ والحرب قائمة ، والمفاوضات تحت النار ، سواء في الدوحة أو في القاهرة وفي مرات نادرة في عاصمة أوروبية أو أكثر .
في خلال هذه السنة تدمَّرت غزة ولم تعد الحياة فيها ممكنة ، كما قال رئيس السلطة الفلسطينية في نيويورك ، الضحايا بعشرات الآلاف وكذلك الجرحى ، والاغتيالات من قادتها طاولت كثيرين وعلى راسهم رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية في طهران وصالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت. تراجع الحديث عن مفاوضات الاسرى ، والحديث اليوم عن توقيت الضربة الأسرائيلية لأيران والتي قد توضع لمساتها الأخيرة في محادثات وزير الدفاع الاسرائيلي في واشنطن .
في لبنان ، الذكرى غدًا ، ذكرى الإشغال والمساندة ن لكن الفاتورة كبيرة جدًا ن سواء في الارواح في المعارك ، وفي الاغتيالات التي وصلت إلى الأمين العام لحزب الله السيد جسن نصرالله ، أما السيد هاشم صفي الدين ن فخبر من إسرائيل اليوم ينقل عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ليس لديها تأكيد على مقتل صفي الدين.
في خطوة تراجعية فرنسية ، وبعد الحملة الاسرائيلية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من القدس أن "حزب الله يتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الوضع، بعد أن جر لبنان إلى حرب لم يخترها".
رئاسيًا ، زيارة مفاجئة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى عين التينة وإعلانه إثر الزيارة : " الرئيس بري حتى الان وحسب ما اوردته احدى الصحف اليوم، لا يزال داعما لترشيحي.
البداية من السابع من تشرين الأول . ذكرى العام على بدء الحرب .
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