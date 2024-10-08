الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-08 | 13:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024

في ثاني كلمة له منذ اغتيال السيد حسن نصرالله، أقفل الشيخ نعيم قاسم باب الأجتهاد في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، فقال بلغة الجزم: "قبل وقف إطلاق النا، إنّ أي نقاش آخر لا محل له بالنسبة إلينا". 

لم يُشِر الشيخ قاسم ما إذا كان يقصد وقف النار في لبنان أو في غزة أو على الجبهتين. قاسم وضع الرئيس بري في المرتبة الأولى مخاطبًا إياه بالقول: "أنت الأكبر بنظر الأمين العام، وأعلم أنك الأخ الأكبر بنظر كل حزب الله". 
"لكن الرئيس بري يعرف قبل غيره أن هذا المديحَ المفرِط لا يمكن صرفُه في اتخاذ القرار طالما أن الشيخ قاسم أعلن القرار وهو أولوية وقف النار. وهذا يعني أن الحركة التي شهدتها عين التينة بلقاء الرئيسين بري وميقاتي وجنبلاط، ثم زيارة ميقاتي لبكركي ثم جولة موفد جنبلاط على المكونات المسيحية، ثم زيارة فرنجيه لبري، أسقطها الشيخ نعيم قاسم من خلال توجيه ضربة قاضية  لمساعي "الأخ الأكبر" الرئيس بري، فقالها بالفم الملآن: "بعد أن يترسخَ موضوعُ وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل اليه، كل التفاصيل الأخرى تُناقش وتُتخذ فيها القرارات بالتعاون. لا تستعجلوا على تفاصيل والمبدأ لم ينته بعد". هذا يعني أن وقف النار هو المبدأ والرئاسة تفاصيل. 

يتماهى موقف الشيخ قاسم مع موقف وزير الخارجية الايراني أثناء زيارته للبنان. ويُستخلص: ملف الرئاسة وُضع مجددًا على الرف، والكلمة للميدان، وليس في الميدان سوى حزب الله. 

في المقابل، وفي مؤشر يتعلق بالسيد هاشم صفي الدين، أعلن  رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتله ، بعدما كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أن خليفة نصر الله قُضي عليه على ما يبدو. 

غالانت توجه إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي. وفي الميدانيات، التطور اليوم أن الجيش الاسرائيلي رفع العلم الاسرائيلي على مارون الراس وتحديدًا على تلة فيها  تُعرَف بـ"حديقة إيران" والتي تُشرف على بعض المستوطنات. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

8-10-2024

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-10-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-05

مقدمة النشرة المسائية 5-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-04

مقدمة النشرة المسائية 4-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-03

مقدمة النشرة المسائية 3-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-02

مقدمة النشرة المسائية 02-10-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-06

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-05

مقدمة النشرة المسائية 5-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-04

مقدمة النشرة المسائية 4-10-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-10-05

ممثلة لبنانية شهيرة في رسالة قوية: "لبنان النا وما رح نعطيكم شبر من أرضنا" (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-12

حريق هائل في مطمر برج حمود والدخان الاسود يغطي الدورة والكرنتينا وجل الديب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:26

الجميل التقى حاصباني... تنسيق خطوات المعارضة لمواكبة المرحلة

LBCI
خبر عاجل
10:21

وزير الطاقة الإسرائيلي: جنودنا احتلوا منطقة مارون الراس ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

أمرٌ لم تعتد عليه... اليونيفيل تواجه خطراً في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

أحلام الشباب المهجرين لا توقفها الحرب وجامعة العائلة المقدسة في البترون تفتح أبوابها أمامهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مساعدات إماراتية الى لبنان .. من الشعب الى الشعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر في لبنان ومعها مساعدات

LBCI
أمن وقضاء
14:36

وزارة الصحة: ٤ مستشفيات فقط توقفت عن العمل وباقي المستشفيات يعمل بشكل طبيعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ما فشل به لبنان نجحت به الحرب الإسرائيلية والسوريون يعودون بمئات الآلاف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

الحرب على لبنان تضغط على اقتصاد سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تداعيات الحرب... عام من الخسائر الاقتصادية على لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:06

هذا ما يجري في مارون الراس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:32

قرار وثلاثة تعاميم لوزير التربية حول المدارس والجامعات الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
16:55

الجيش الاسرائيلي يعلن سلسلة استهدافاته في لبنان اليوم

LBCI
أخبار لبنان
03:40

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!

LBCI
أخبار لبنان
06:57

أدرعي: قوات لواء غولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر "حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:41

مجددا... إنذار من أدرعي لهؤلاء السكان

LBCI
خبر عاجل
11:51

اجتماع بين جمعية مصارف لبنان ومنصوري... وهذا ما تم التأكيد عليه

LBCI
خبر عاجل
00:38

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على رئيس منظومة الأركان في "حزب الله" سهيل حسين حسيني

LBCI
أمن وقضاء
02:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More