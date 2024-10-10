الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-10 | 12:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024

طهران، الضاحية الجنوبية، جنوب لبنان... هذا هو المثلث الذي يشغل العالم اليوم، لأن التطورات فيه تعكس ما يمكن أن تكون التداعيات العالمية في شأنه وليس التداعيات في المنطقة. 

إيران ترفع السقف في وجه دول الخليج لجهة إمكان استخدام أجوائها من قبل إسرائيل، فيأتي الرد بحسب "رويترز" التي نقلت عن ثلاثة مصادر خليجية أن دولا خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية، وذلك انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.
 
وذكرت المصادر الثلاثة المقربة من الدوائر الحكومية أنه في إطار محاولات لتجنب الانزلاق رغما عنها في الصراع رفضت دول خليجية من بينها السعودية والإمارات وقطر السماح لإسرائيل بالتحليق ضمن مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ونقلت هذا إلى واشنطن.

هل يمكن أن يؤدي ذلك الى أن تتراجع اسرائيل خططها؟ 

النقطة الثانية في المثلث، جنوب لبنان، فهل عمليات التوغل الموضعي هي بروفا إسرائيلية لِما بعد؟ وما هو مدى هذه البروفا؟ وهل توسعها إسرائيل؟ أم تبقى دون هذا السقف؟ وهل ما تقوم به إسرائيل هو أبعد من بروفا، بمعنى تكرار التوغل والضربات الموضعية بهدف إنهاك حزب الله والتوسع برا أبعد من التوغل الموضعي؟ 

النقطة الثالثة الضاحية الجنوبية... ما هي الخطة الاسرائيلية حيالها بعدما لاحقتها بالضربات وحوَّلت معظم أبنائها إلى نازحين؟ 

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-09

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-08

مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-05

مقدمة النشرة المسائية 5-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-04

مقدمة النشرة المسائية 4-10-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-09

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-08

مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-06

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:29

معوض لـ"جدل": الأولوية هي لوقف اطلاق النار بأسرع وقت ممكن وحذرنا من البداية من أن ربط مصير جبهة لبنان بجبهة غزة هو انتحار للبنان وطلبنا من الأساس فصل المسارات والتزام الدولة بتطبيق القرار 1701

LBCI
آخر الأخبار
14:30

ميشال معوض لـ"جدل": كل الشعارات التي رفعها حزب الله سقطت ودماء اي لبناني تساوي كل الشعارات

LBCI
أخبار لبنان
04:38

اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة دعا الى محاسبة مدارس تلزم أولياء الطلاب توقيع إبراء لرفع المسؤولية عنها في حال التعليم الحضوري

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-09

المديرية العامة للدفاع المدنيّ: استشهاد خمسة من الموظفين في مركز صور الإقليميّ اثر غارة إسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:13

المحاولات لوقف اطلاق النار في كل من غزة ولبنان مستمرة

LBCI
أخبار دولية
17:09

هذه آخر مستجدات الضربة الاسرائيلية على بيروت واجتماع الكابينت الاسرائيلي بشأن الرد على ايران

LBCI
أمن وقضاء
17:02

محاولة اغتيال وفيق صفا في الاعتداء الاسرائيلي... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

توسيع دائرة المستفيدين من التعميم ١٦٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الضربة الإسرائيلية على إيران: اجتماع للكابينت يحدد تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

رأس الناقورة يدخل خريطة التوغل العسكري الإسرائيلي... تدمير دبابة ومنع سحب الإصابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بعد الاعتداءات الإسرائيلية... المتحدث بإسم اليونيفيل للـLBCI: قرّرنا البقاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في نيويورك... حراك لوقف اطلاق النار في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
06:00

مصرف لبنان يُعدّل التعميم رقم 166 و147

LBCI
خبر عاجل
12:22

فيديو للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري يزعم دخوله الى احد المنازل في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:23

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت

LBCI
خبر عاجل
07:34

وزارة التربية توجّه نداء إلى أهالي التلاميذ الذين نزحوا من منازلهم

LBCI
آخر الأخبار
08:57

فيديو لجرافة إسرائيلية أثناء تدميرها لبرج مراقبة تابع للواء الخامس في الجيش اللبناني في موقع رأس الناقورة

LBCI
خبر عاجل
12:54

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النويري بين برج أبي حيدر والبسطا الفوقا في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
17:02

محاولة اغتيال وفيق صفا في الاعتداء الاسرائيلي... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
16:11

نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة يقول لمجلس الأمن إن حل الأزمة هو أن يكون لبنان قويا ويتمتع بسيادة حقيقية محمية بقوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More