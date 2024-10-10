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o
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مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-10 | 12:57
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مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
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مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
طهران، الضاحية الجنوبية، جنوب لبنان... هذا هو المثلث الذي يشغل العالم اليوم، لأن التطورات فيه تعكس ما يمكن أن تكون التداعيات العالمية في شأنه وليس التداعيات في المنطقة.
إيران ترفع السقف في وجه دول الخليج لجهة إمكان استخدام أجوائها من قبل إسرائيل، فيأتي الرد بحسب "رويترز" التي نقلت عن ثلاثة مصادر خليجية أن دولا خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية، وذلك انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.
وذكرت المصادر الثلاثة المقربة من الدوائر الحكومية أنه في إطار محاولات لتجنب الانزلاق رغما عنها في الصراع رفضت دول خليجية من بينها السعودية والإمارات وقطر السماح لإسرائيل بالتحليق ضمن مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ونقلت هذا إلى واشنطن.
هل يمكن أن يؤدي ذلك الى أن تتراجع اسرائيل خططها؟
النقطة الثانية في المثلث، جنوب لبنان، فهل عمليات التوغل الموضعي هي بروفا إسرائيلية لِما بعد؟ وما هو مدى هذه البروفا؟ وهل توسعها إسرائيل؟ أم تبقى دون هذا السقف؟ وهل ما تقوم به إسرائيل هو أبعد من بروفا، بمعنى تكرار التوغل والضربات الموضعية بهدف إنهاك حزب الله والتوسع برا أبعد من التوغل الموضعي؟
النقطة الثالثة الضاحية الجنوبية... ما هي الخطة الاسرائيلية حيالها بعدما لاحقتها بالضربات وحوَّلت معظم أبنائها إلى نازحين؟
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