مقدمة النشرة المسائية 12-10-2024

دير بللا، برجا، المعيصرة مجددًا، أكثر من قرية في منطقة بعلبك... مناطق جديدة على خارطة الاستهداف، أما لماذا استهداف هذه البلدات؟فلا أحد في الداخل يعطي جوابًا، كمثل: ماذا في دير بللا على تقاطع البترون والكورة، أو برجا في وسط الشوف أو المعيصرة على تقاطع كسروان جبيل. لا علاقة للبلدات والقرى وتوزعها إلا من باب أنها تقع تحت مسمى " بنك أهداف".في الجنوب، ملف كبير يتفاعل، المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي نبَّه إلى أنه "لا يوجد حل عسكري والمطلوب مناقشات على المستويين السياسي والدبلوماسي من أجل "تجنب كارثة".وأضاف أنّ "النزاع بين حزب الله وإسرائيل ليس مجرد نزاع بين الدولتين، بل قد يتحول قريبا جدا إلى نزاع إقليمي له آثار كارثية على الجميع".في الشق الديبلوماسي، زحمة إيرانية، فبعد وزير الخارجية، اليوم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي زار الرئيسين بري وميقاتي وتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت النويري وكان هدفها رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا الذي لم يَصدر أي بيان عن حزب الله بشأنه.في الملف الإيراني دائمًا، حظرت إيران استخدام أجهزة النداء واللاسلكي على جميع الرحلات الجوية.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا" عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو قوله "يمنع دخول أي جهاز اتصال إلكتروني باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة الطائرة سواء كان برفقة ركاب ، أو شحنة غير مصحوبة".البداية من الجنوب ومن نقاط استراتيجية تشكل هدفًا حيويًا بالنسبة إلى اسرائيل.