الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-12 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2024
دير بللا، برجا، المعيصرة مجددًا، أكثر من قرية في منطقة بعلبك... مناطق جديدة على خارطة الاستهداف، أما لماذا استهداف هذه البلدات؟
فلا أحد في الداخل يعطي جوابًا، كمثل: ماذا في دير بللا على تقاطع البترون والكورة، أو برجا في وسط الشوف أو المعيصرة على تقاطع كسروان جبيل. لا علاقة للبلدات والقرى وتوزعها إلا من باب أنها تقع تحت مسمى " بنك أهداف".
في الجنوب، ملف كبير يتفاعل، المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي نبَّه إلى أنه "لا يوجد حل عسكري والمطلوب مناقشات على المستويين السياسي والدبلوماسي من أجل "تجنب كارثة".
وأضاف أنّ "النزاع بين حزب الله وإسرائيل ليس مجرد نزاع بين الدولتين، بل قد يتحول قريبا جدا إلى نزاع إقليمي له آثار كارثية على الجميع".
في الشق الديبلوماسي، زحمة إيرانية، فبعد وزير الخارجية، اليوم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي زار الرئيسين بري وميقاتي وتفقد موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت النويري وكان هدفها رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا الذي لم يَصدر أي بيان عن حزب الله بشأنه.
في الملف الإيراني دائمًا، حظرت إيران استخدام أجهزة النداء واللاسلكي على جميع الرحلات الجوية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا" عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو قوله "يمنع دخول أي جهاز اتصال إلكتروني باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة الطائرة سواء كان برفقة ركاب ، أو شحنة غير مصحوبة".
البداية من الجنوب ومن نقاط استراتيجية تشكل هدفًا حيويًا بالنسبة إلى اسرائيل.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
12-10-2024
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-09
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-09
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-08
مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-08
مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-09
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-09
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-08
مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-08
مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:35
جعجع: لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة اليوم المتربصة بالدولة والتي لا تحرك ساكناً لمساعدة لبنان من خلال مبادرات عديدة
آخر الأخبار
07:35
جعجع: لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة اليوم المتربصة بالدولة والتي لا تحرك ساكناً لمساعدة لبنان من خلال مبادرات عديدة
0
آخر الأخبار
2024-10-09
هيئة البث الإسرائيلية: 3 جرحى حالة 2 منهم حرجة في عملية طعن بمواقع مختلفة في الخضيرة
آخر الأخبار
2024-10-09
هيئة البث الإسرائيلية: 3 جرحى حالة 2 منهم حرجة في عملية طعن بمواقع مختلفة في الخضيرة
0
أخبار دولية
2024-06-27
مؤشرات الانسحابات قبيل العملية الانتخابية في ايران
أخبار دولية
2024-06-27
مؤشرات الانسحابات قبيل العملية الانتخابية في ايران
0
منوعات
2024-09-02
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
منوعات
2024-09-02
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:48
مناطق عسكرية مغلقة في الشمال... إليكم آخر المستجدات من الداخل الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
16:48
مناطق عسكرية مغلقة في الشمال... إليكم آخر المستجدات من الداخل الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
16:44
في منطقة الروشة... تشريد عشرات النازحين الذين كانوا قد لجأوا إلى أحد الفنادق
أخبار لبنان
16:44
في منطقة الروشة... تشريد عشرات النازحين الذين كانوا قد لجأوا إلى أحد الفنادق
0
أمن وقضاء
14:13
غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية... والدمار هائل (صور وفيديوهات)
أمن وقضاء
14:13
غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية... والدمار هائل (صور وفيديوهات)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لقاء جديد في معراب وهذا هو الهدف منه
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لقاء جديد في معراب وهذا هو الهدف منه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بدء تجهيز المساعدات الإنسانية للبنان ضمن حملة الإمارات الإغاثية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بدء تجهيز المساعدات الإنسانية للبنان ضمن حملة الإمارات الإغاثية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البقاع يشهد يومًا هادئًا نسبيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البقاع يشهد يومًا هادئًا نسبيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحركة الدبلوماسية لوقف الحرب على لبنان مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحركة الدبلوماسية لوقف الحرب على لبنان مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
القصف على الجنوب لم يتوقف... هكذا تبدو الصورة من مرجعيون
تقارير نشرة الاخبار
13:43
القصف على الجنوب لم يتوقف... هكذا تبدو الصورة من مرجعيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
معاينة مكان القصف في برجا... شهداء وجرحى
تقارير نشرة الاخبار
13:41
معاينة مكان القصف في برجا... شهداء وجرحى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:44
قرار لوزير التربية... وهذا ما جاء فيه
خبر عاجل
10:44
قرار لوزير التربية... وهذا ما جاء فيه
2
منوعات
06:41
"خمس سنين مرقوا بسرعة"... مراسل في الـLBCI يودع المؤسسة والمشاهدين: "يمكن يطول الغياب"
منوعات
06:41
"خمس سنين مرقوا بسرعة"... مراسل في الـLBCI يودع المؤسسة والمشاهدين: "يمكن يطول الغياب"
3
أمن وقضاء
05:13
أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي
أمن وقضاء
05:13
أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي
4
أمن وقضاء
03:05
أدرعي: نحذّر المركبات التي تنقل عناصر من حزب الله بغض النظر عن نوعها
أمن وقضاء
03:05
أدرعي: نحذّر المركبات التي تنقل عناصر من حزب الله بغض النظر عن نوعها
5
خبر عاجل
08:23
غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة قرب ديربلا
خبر عاجل
08:23
غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة قرب ديربلا
6
خبر عاجل
07:39
غارة إسرائيلية استهدفت المعيصرة وليس مبنى على طريق نهر إبراهيم قرطبا
خبر عاجل
07:39
غارة إسرائيلية استهدفت المعيصرة وليس مبنى على طريق نهر إبراهيم قرطبا
7
أخبار لبنان
04:52
طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد بعض الرحلات من والى بيروت من 14 الى 20 تشرين الأول
أخبار لبنان
04:52
طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد بعض الرحلات من والى بيروت من 14 الى 20 تشرين الأول
8
صحف اليوم
00:29
جنبلاط يقطع طريق "الزعامة" على جعجع (الأخبار)
صحف اليوم
00:29
جنبلاط يقطع طريق "الزعامة" على جعجع (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More