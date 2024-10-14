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مقدمة النشرة المسائية ١٤-١٠-٢٠٢٤

مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-14 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية ١٤-١٠-٢٠٢٤
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مقدمة النشرة المسائية ١٤-١٠-٢٠٢٤

الخطوط الحمر وهم، وكل كلام آخر وهم.

 

التسويات والمعادلات وتحييد مناطق، تسقط عند أول صاروخ أو غارة أو مسيَّرة، ما دام لا اتفاق سياسيًا، والجميع في مرحلة رفع السقوف لا خفضها. 

 

عمليات التصعيد، ضربة، ثم رد على الضربة ثم رد على الرد ، بحيث أصبحت الحرب الراهنة دورانًا في الحلقة المفرغة ، إلى حين نضوج أو إنضاج حلول لا تبدو قريبة. 

 

إسرائيل مازالت حتى الساعة تحت صدمة ضربة أحد مقار لواء غولاني، وهي تقول إنها سترد .. حزب الله يواصل صرباته، وليس في الأفق ما يشير إلى تراجعه.

 

إسرائيل وسعت اليوم دائرة استهدافاتها فأغارت على بلدة أيطو في قضاء زغرتا ، ما سبّب مجزرة بين ساكني المبنى المستهدف.

  

من الشمال إلى الجنوب، الجيش الإسرائيلي نفذ غارة في منطقة النبطية، يقول إنها أدت إلى  مقتل محمد كامل نعيم، قائدِ وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في قوة الرضوان في وقت لم يَصدر تعليق من حزب الله حتى الآن.

 

التطور الميداني الآخر اليوم ، هو حرب إخلاءات تشنها إسرائيل، التي أمرت اليوم سكان 25 قرية أخرى، بالإخلاء، إلى مناطق شمال نهر الأولي، في الوقت الذي تُكثِّف فيه هجماتها في المنطقة.

 

في الموازاة ، وفي توقيت مهم ، قالت السفارة الأمريكية في لبنان اليوم إنها تحث بقوة رعاياها على مغادرة البلاد "الآن"، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية الإضافية التي بدأت الحكومة تنظيمها منذ 27 سبتمبر أيلول لمساعدة الأمريكيين على المغادرة، لن تستمر إلى الأبد.

 

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