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مقدّمة النشرة المسائيّة 15-10-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-15 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 15-10-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 15-10-2024

خارطة طريق ، سقف المواجهة ، معنويات ... بهذه العناوين يمكن اختصار كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم . 
على قاعدة " العين بالعين " ، يقول قاسم : " بما أن العدوّ استهدف كل لبنان فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو " ، أي أن قاسم أسقط كل قواعد الاشتباك وكل الخطوط الحمر.
والجديد في كلمة اليوم أن " المساندة " اصبحت وراءنا ، وقد وضع قاسم عنوانًا جديدًا للمعركة وهي: " نحن في مرحلة جيدية اسمها مواجهة العدوان والحرب "الإسرائيلية" على لبنان ولم نعد في مرحلة المساندة " . 
 
ومن باب المعنويات ، يقول قاسم : " نحن أمام وحش هائج لا يتحمل أن تمنعه المقاومة من تحقيق أهدافه،  وأبشركم نحن من سيمسك رسنه ونعيده إلى الحظيرة".
خلاصة الكلام : حزب الله لن يتراجع، فماذا عن إسرائيل؟ وزراء انتقدوا وقف القصف الجوي على بيروت وتراجعه في الضاحية الجنوبية،تجاوبا مع مطلب الرئيس الأميركي جو بايدن ، ودعوا الى تكثيف القصف الجوي على بيروت والضاحية الجنوبية من دون خطوط حمر، كما طالبوا بتعميق العملية البرية وتوسيعها.
 
من دون مساعٍ توصل إلى وقف للنار ، الأمور إلى مزيد من التصعيد ، وربما من دون سقوف ن وهذا ما بدا واضحًا في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة. 
تطور ميداني في الجولان ، بحسب وكالة رويترز ، ونقلا عن مصادر أمنية ومحللين ، فإن قوات إسرائيلية أزالت ألغاما أرضية وأقامت حواجز 
جديدة على الحدود بين هضبة الجولان وشريط منزوع السلاح على الحدود مع سوريا ،في إشارة إلى أن إسرائيل ربما توسع عملياتها البرية ضد حزب الله، وتقول رويترز أنه ، ومن خلال توسيع جبهتها في الشرق، تستطيع إسرائيل أن تشدد قبضتها على طرق إمداد حزب الله بالأسلحة والتي يمر بعضها عبر سوريا وإيران التي تدعمه.

اللافت في تقرير رويترز أنه أورد أن القوات الروسية غادرت موقع تل الحارة، وهو أعلى نقطة في محافظة درعا جنوب سوريا ونقطة مراقبة استراتيجية.
 

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