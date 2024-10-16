مقدمة النشرة المسائية 16-10-2024

مجزرة ترتكبها إسرائيل في النبطية باستهداف مقر البلدية تؤدي الى استشهاد ستة عشر شخصا واصابة 52 بجروح، وتصاعد العمليات والمجازر من النبطية الى ايطو، بلغ حدًا دفع اكثر من جهة دولية لمطالبة اسرائيل بمراعاة الوضع الانساني في لبنان وغزة.



وفي موازاة التصعيد الاسرائيلي، يبدو ان اسرائيل باشرت تنفيذ خطة ميدانية من خلال التوغلات الموضعية، وقد توقف المراقبون مليًا عند الخطوات الاسرائيلية في الجولان، فهل تكون هذه الخطوات التفافًا من الجولان في اتجاه القطاع الشرقي في لبنان؟



تزامنت هذه المعطيات مع ما أعلنه وزير الدفاع الاسرائيلي من أن أي مفاوضات لوقف النار لن تجري الا تحت النار.



الحدث الثالث روحي، قمة في بكركي تجاوزت اكثر من لغم: انتخابات رئاسية فورية، يعني اسقاط شرط الحوار.

رئيس يحظى بثقة الجميع ويحوز اكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق، يعني اسقاط شرط الرئيس التوافقي.



والثالث تطبيق القرار ١٧٠١ كاملًا، يعني اسقاط الـ١٥٥٩من دون اسقاطه، لأن الـ١٧٠١يتضمن القرار ١٥٥٩.



من خارج السياق حدث مخابراتي في مصر: قرار رئاسي بتعيين رئيس جديد للمخابرات خلفًا للواء عباس كامل، هو حسن محمود رشاد.