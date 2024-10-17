مقدمة النشرة المسائية 17-10-2024

إغتيال يحيى السنوار، الزلزال الثاني بعد زلزال اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله:

قائد طوفان الأقصى وقائد الإسناد والمشاغلة ، سقطا، فماذا بعد هذين الزلزالين في غزة ولبنان؟



المنطقة كلها تحت الرصد، فاغتيال السنوار جاء بعد سلسلة ضربات تلقتها حركة حماس: قيادات وجغرافيا، من اغتيال رئيسها اسماعيل هنية في طهران إلى اغتيال قادتها وكوادرها في غزة ولبنان وسوريا، ومن ابرزهم صالح العاروري المنسق بين حزب الله وحماس والذي اغتيل في الضاحية الجنوبية.



مَن سيخلف السنوار على رأس حماس؟ وكيف ستخاض المعارك في غزة في غيابه؟ وماذا عن مصير ملف الأسرى؟ وماذا عن التنسيق بين حماس وحزب الله بعد اغتيال السيد نصرالله ومقتل السنوار؟ ومَن سيتولى هذا التنسيق؟



أسئلة ليس من السهل على الإطلاق الإجابة عنها، خصوصًا أنها تأتي في ظل تطورات متسارعة وخلط أوراق سواء في جنوب لبنان ، امتدادًا إلى الجولان وصولًا إلى اليمن.



ما هو مؤكد أن الإتصالات والمفاوضات في حال انحسار، والكلمة ، حتى إشعار آخر، للميدان.



البداية من اغتيال السنوار واعلان مصادر حركة حماس لرويترز أن المؤشرات ترجح مقتله في عملية إسرائيلية في غزة.