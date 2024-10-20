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مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-20 | 13:31
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مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024
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مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024

إسرائيل – إيران وجهًا لوجه ، على رغم كل محاولات المعارك بالواسطة سواء عبر حزب الله وحماس والحوثيين، وعلى هذا الأساس يتقدَّم ترقّب: هل ستضرب إسرائيل في إيران ؟ ماذا ؟ ومتى؟ 

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وفي إتصال مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يقول: " تأخذ إسرائيل في الاعتبار المسائلَ التي تثيرها الإدارة الأميركية، لكنها ستتخذ قراراتِها في نهاية المطاف بناء على مصالحها الوطنية".

تأتي هذه المواقف متزامنة مع انتظار المنطقة وصول كل من وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن والموفد الاميركي آموس هوكستاين المرتقبة الى بيروت غداً. 

في هذا الإطار، برز كلام الرئيس نبيه بري للعربية وفيه: أن زيارة هوكستين غداً هي الفرصةُ الأخيرة أمام واشنطن للوصول الى حل، متحدثاً عن رغبة أميركية لوقف النار في لبنان قبل الإنتخابات. أضاف بري: أنا مفوض من قبل حزب الله منذ العام 2006 وهو موافق على القرار 1701 الذي نرفض إجراءَ تعديلات عليه زيادةً او نقصانا، معتبراً أن الضوء الحقيقي في المنطقة هو التقارب السعودي - الإيراني. 

 في سياق ترقب الضربة الأميركية لإيران، كان لافتًا تسريب معلومات عن خطط هذه الضربة. فالولايات المتحدة تحقق في تسرب معلومات استخباراتية أميركية شديدة السرية حول خطط إسرائيل للرد على إيران، وذلك عبر تطبيق "تيليغرام". الوثائق مؤرخة في 15 و16 من الشهر الجاري، فهل التسريب مجرد خرق أم هو مقصود للتدليل على أن إسرائيل جادة في توجيه الضربة،  وأن خطتها جاهزة؟ 

في سياق الحرب الدائرة ، موقف إيراني إضافي يؤكد على نظرة إيران إلى لبنان ، وهذا الموقف أدلى به رئيسُ مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي سبق أن أثارت تصريحاتُه لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية ردات فعل لبنانية واستدعت ردًا من الرئيس نجيب ميقاتي. يقول قاليباف اليوم في جلسة مجلس الشورى الإيراني : "في ما يتعلق بزيارتي للبنان، أشكر بصدق جميع المواطنين والمسؤولين الذين أبدوا لي الحب والاحترام؛ لكننا لا ننسى أننا جميعَنا جنودٌ في خدمة إيران، وأن التأثير الكبير لهذه الزيارة في بيروت ليس بفضل سمات شخصية، بل استناداً إلى المسؤولية التي نحمِلُها في إطار النظام المقدس للجمهورية الإسلامية. إن الركيزة الأساسية للشعب اللبناني وقادتِه ومسؤوليه هي إيران وقائدُها وشعبُها."

في الحركة الديبلوماسية في تجاه لبنان ، الأمين العام للجامعة العربية في بيروت غدًا ليوم واحد. 

ميدانيًا ، أعلنت إسرائيل اليوم أنها قتلت ثلاثة من قادة حزب الله هم الحاج عباس سلامة القيادي الكبير في القيادة الجنوبية ورضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية وأحمد علي حسين المسؤول عن تطوير أسلحة إستراتيجية.

ميدانيا أيضُا ، وفي بيان للجيش أن العدو الإسرائيلي استهدف  آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين ما أدى إلى سقوط ٣ شهداء.

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