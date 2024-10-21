الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 21-10-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-21 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2024

ال 1701 بكافة مندرجاته . لب 1701 كاملًا. ال 1701 plus . ال 1701 بتفسير جديد . 
تعددت التسميات والتوصيف ، لكن المطلوب واحد ، على الأقل أميركيًا وإسرائيليَا ، فالوضع الذي كان قائمًا في جنوبي لبنان قبل الثامن من تشرين الأول 2023، ليس مقبولًا ، وتغييره لا يحتاج إلى قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، بل إلى تفسير لقرار قديم عمره ثمانية عشر عامًا ، وهذا التفسير حمله الموفد الأميركي آموس هوكستاين إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي .
بالتزامن مع زيارة هوكستاين ، نُشرت أخبار عن أن الموفد الاميركي ينهي زيارته المنطقة بالتوجه إلى أبو ظبي، بعدما تعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لمنصب أستشاري.. لكنَّ معلومات موثوقاً فيها جزمت أن هوكستاين باق في منصبه ثلاثة أشهر على الأقل، بناء على طلب من المرشحة للرئاسة الاميركية كاملا هاريس..  
التفسير الذي يحمله هوكستاين يُتوقَّع أن يعرضه على الجانب الاسرائيلي ليعود بالجواب الى لبنان .. وفي ضوء الجوابين اللبناني والإسرائيلي يتحدد مسار التطورات في الجنوب ، حيث يبدو أن التفسير المطروح مطلوبٌ ان ينفَّذْ، إما بالديبلوماسية وإما بالنار ، وهذا ما بدا واضحًا إذ إن هوكستاين سبق وصولَه التصعيد الهائل الذي طاول الضاحية الجنوبية لجهة استهداف مراكزِ ومقرات جمعية القرض الحسن ، كذلك طاول مناطقَ فيها مراكز ومقرات للجمعية . كذلك فإن القصف التدميري الذي يعتمده الجيش الاسرائيلي ولاسيما في القرى الجنوبية المتاخمة، يذكِّر بالنوذج التدميري الذي اعتمدته إسرائيل في غزة ، وهذا ما يشكِّل عاملًا ضاغطًا على الجانب اللبناني خصوصًا في ظل تراكم الأعباء المتأتية من النزوح، ومن سائر تداعيات الحرب . 
بالانتقال إلى الملف الاسرائيلي الايراني المباشر ، هل اكتملت الجهوزية الاسرائيلية للضربة المزمع توجيهها لأيران ؟ البداية من الإجابة عن هذا السؤال. 

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

21-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-20

مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-19

مقدمة النشرة المسائية 19-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-17

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-16

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-20

مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-19

مقدمة النشرة المسائية 19-10-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-18

مقدّمة النشرة المسائيّة 18-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-17

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-09-30

تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين

LBCI
أخبار لبنان
07:04

الحلبي من السراي: العام الدراسي سينطلق في 4 تشرين الثاني في المدارس والمهنيات والثانويات الرسمية

LBCI
خبر عاجل
2024-10-17

بعد توجيه انذارات لسكان في البقاع... الجيش الاسرائيلي ينذر سكان منطقة صور - الحوش

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-19

مركز الإمام الخميني ينعى معصومة كرباسي مع زوجها رضا عباس عواضة في جونية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

حقيقة إشكال الحمرا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

لا مياه ولا فيول في مراكز الايواء... والحلول مرتبطة بمؤتمر باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

إستهدافات باسرائيل نفذها حزب الله بعشرات الصواريخ... وحديث عن التصدي لخمس مسيرات أطلقت فوق البحر المتوسط

LBCI
آخر الأخبار
14:16

القرض الحسن.. هدفٌ جديد على لائحة الأهداف الاسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
14:13

غارات إسرائيلية عنيفة طالت بعلبك والهرمل وأدت إلى سقوط شهداء

LBCI
أخبار لبنان
13:50

إسرائيل تقطّع البنى التحتية وفرق الصيانة عاجزة عن الوصول إليها

LBCI
أمن وقضاء
13:44

في الجنوب... الميدان مشتعل وعنوانه التصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:36

الإحتلال يفخخ ويدمر أحياء في الجنوب تمهيدًا للمنطقة العازلة

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسرائيل تعدّل على خطة ضرب إيران وتحدد شروطها لوقف إطلاق النار في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:26

فيديو للحظة استهداف أحد الابنية في الشياح بغارة اسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
14:03

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك

LBCI
خبر عاجل
15:10

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...

LBCI
خبر عاجل
14:58

متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لن تضرب مستشفى في بيروت والذي تقول إن حزب الله لديه مخبأ أموال فيه

LBCI
خبر عاجل
06:31

هوكستين بعد لقائه برّي: لم نتمكن من احتواء الصراع في لبنان بالرغم من زياراتي المتكررة ونبهتُ قبل أشهر حول ضرورة حل الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة

LBCI
أخبار لبنان
00:55

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا من غارات على منشآت ومصالح تابعة لجمعية "القرض الحسن"

LBCI
خبر عاجل
03:24

ميقاتي لـ"العربية": أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان وراجعت حوار قاليباف بنفسي وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت وأتفهم أن تدعم إيران التفاوض لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
08:51

الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الكوماندو تواصل أعمالها في جنوب لبنان حيث تحبط التهديدات وتكشف الوسائل القتالية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More