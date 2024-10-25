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مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-25 | 13:43
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مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024
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مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024

دفعت الصحافة اللبنانية اليوم أيضًا ثمنًا كبيرًا باستشهاد المصور في  قناة المنار وسام قاسم ، والمصور في قناة الميادين غسان نجار ومهندس البث محمد رضا ،  إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة الصحافيين  في بلدة حاصبيا. 

يأتي الاعتداء على الجسم الإعلامي بالتزامن مع تواصل استهداف قوات الطوارئ الدولية، واستهداف الجيش اللبناني.  

جنود الطوارئ تعرضوا لاعتداء في موقع مراقبتهم في بلدة الضهيرة ، وذكرت قوة الطوارئ  في بيان لها :  "كان جنود حفظ السلام المناوبون في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة. وعندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحراس المناوبون لتجنب الإصابة باتجاه المخابئ.

وتأتي هذه الاستهدافات في وقت يحاول لبنان عبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي السعي للتوصل إلى وقف لأطلاق النار، ولهذه الغاية كان لقاؤه البارز اليوم مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في لندن . بلينكن قال : "نشعر بضرورة ملحة حقا للتوصل إلى حل دبلوماسي وتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 حتى يكون هناك أمن حقيقي على الحدود بين إسرائيل ولبنان". وأضاف أن من المهم أن "أن يتمكن السكان على جانبي الحدود من التحلي بالثقة في قدرتهم على العودة إلى ديارهم".

اللافت هذا المساء ما أعلنه الموفد الأميركي آموس هوكستاين ، الذي ابدى اعتقاده أنه يمكن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وفق القرار 1701، ويتابع : إسرائيل وحزب الله يتبادلان الاتهامات بعدم التزام القرار 1701، والحقيقة أنهما لم يلتزما به. ويضيف: يجب السماح للقوات المسلحة اللبنانية بالانتشار فعليا في جنوب لبنان والقيام بوظيفتها، مضيفا أنه يجب وضع ترتيبات وهيكلا امنيا بين لبنان واسرائيل. 

الحدث المالي، وضع لبنان على اللائحة الرمادية ، ما هي تداعيات هذا القرار ؟ تقرير في سياق النشرة، لكن البداية من استشهاد الصحافيين . 
 

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