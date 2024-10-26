مقدمة النشرة المسائية 26-10-2024

ضربة إسرائيلية أكثر من مدروسة لايران، وردة الفعل الإيرانية أكثر من مدروسة، فهي أمسكت العصا من الوسط:



من جهة قالت، عبر وزارة الخارجية، ان لها الحق في الدفاع عن نفسها ومُلزمة به، لكنها قالت أيضًا، وهنا الأهم، انها "تدرك مسؤولياتِها تجاه السلام والأمن في المنطقة " وهذا يعني أن طهران تقول إن لديها مسؤولية تجاه السلام والأمن في المنطقة ".



فهل هناك لغتان إيرانيتان؟ لغة في طهران بالمسؤولية تجاه السلام، ولغة في بيروت بالدعوة إلى الصمود والتصعيد؟



على ما يبدو فإن راعي ضربة فجر اليوم هي واشنطن التي لم تتوان عن القول، بلسان مسؤول أميركي" ان الأهداف لم تشمل بنية تحتية للطاقة أو منشآت نووية إيرانية." ما يعني أن واشنطن حددت سقفَ الأهداف وأن تل أبيب التزمت هذا السقف ، وأن طهران كانت على علمٍ به، فأقفلت مجالَه الجوي ثم استأنفت الرحلات الجوية اعتبارًا من التاسعة صباحًا، وبالتأكيد تبلغت بانتهاء الضربات فعاودت الرحلات.



يكاد أيُ مراقب أن يقول إنها ضربة A LA CARTE، فالضربة الاسرائيلية أوقعت عدة قتلى، وقبلها الضربة الايرانية على إسرائيل أوقعت قتيلا من الضفة الغربية.



عددٌ من القتلى حصيلة المواجهة الاسرائيلية الايرانية، بالمقارنة، خسائر غزة تجاوزت الخمسين الفَ شهيد، وخسائر لبنان تجاوزت الألفي شهيد، وفي الخسائر المادية، غزة دُمِّرت، وجنوب لبنان والضاحية الجنوبية، ومناطق متفرقة أخرى، على طريق الدمار.



وبحسب موقع axios الاميركيّ، فإن أسرائيل وجهت رسائلَ الى ايران عبر أطراف آخرين، لم تسمِّهم، أوضحت فيها ما الذي ستهاجمه بشكل عام وما الذي لن تهاجَمه.



قبل الدخول في تفاصيل النشرة، يجدر التوقف عند حدث بالغ الأهمية في تشييع الشهيد المقدم محمد فرحات في رشعين، فعلى وقع قرع اجراس الكنائس، استُقبل جثمانُه، وعلى الاكف حُمل النعش في ساحة كنيسة مار مارون في البلدة حيث تمت الصلاة على جثمانه وسط تلاوة ايات قرآنية مترافقة مع قرع الاجراس.



مشهدُ أجراس الكنيسة والتكبيرات مع مشهد اهل الجنوب، عائلة الشهيد، مع أهل الشمال، والدفن في بلدة رشعين كوديعة، على أن يُنقل لاحقًا إلى مسقط رأسه.



عائلة الشهيد المقدم محمد فرحات وبلدة رشعين المارونية قدَما اليوم الأمثولةَ الحقيقية عن لبنان وعن نبذ الحرب الأهلية والمنادين بها والساعين إليها.



