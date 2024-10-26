الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-26 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2024
3
min
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2024
ضربة إسرائيلية أكثر من مدروسة لايران، وردة الفعل الإيرانية أكثر من مدروسة، فهي أمسكت العصا من الوسط:
من جهة قالت، عبر وزارة الخارجية، ان لها الحق في الدفاع عن نفسها ومُلزمة به، لكنها قالت أيضًا، وهنا الأهم، انها "تدرك مسؤولياتِها تجاه السلام والأمن في المنطقة " وهذا يعني أن طهران تقول إن لديها مسؤولية تجاه السلام والأمن في المنطقة ".
فهل هناك لغتان إيرانيتان؟ لغة في طهران بالمسؤولية تجاه السلام، ولغة في بيروت بالدعوة إلى الصمود والتصعيد؟
على ما يبدو فإن راعي ضربة فجر اليوم هي واشنطن التي لم تتوان عن القول، بلسان مسؤول أميركي" ان الأهداف لم تشمل بنية تحتية للطاقة أو منشآت نووية إيرانية." ما يعني أن واشنطن حددت سقفَ الأهداف وأن تل أبيب التزمت هذا السقف ، وأن طهران كانت على علمٍ به، فأقفلت مجالَه الجوي ثم استأنفت الرحلات الجوية اعتبارًا من التاسعة صباحًا، وبالتأكيد تبلغت بانتهاء الضربات فعاودت الرحلات.
يكاد أيُ مراقب أن يقول إنها ضربة A LA CARTE، فالضربة الاسرائيلية أوقعت عدة قتلى، وقبلها الضربة الايرانية على إسرائيل أوقعت قتيلا من الضفة الغربية.
عددٌ من القتلى حصيلة المواجهة الاسرائيلية الايرانية، بالمقارنة، خسائر غزة تجاوزت الخمسين الفَ شهيد، وخسائر لبنان تجاوزت الألفي شهيد، وفي الخسائر المادية، غزة دُمِّرت، وجنوب لبنان والضاحية الجنوبية، ومناطق متفرقة أخرى، على طريق الدمار.
وبحسب موقع axios الاميركيّ، فإن أسرائيل وجهت رسائلَ الى ايران عبر أطراف آخرين، لم تسمِّهم، أوضحت فيها ما الذي ستهاجمه بشكل عام وما الذي لن تهاجَمه.
قبل الدخول في تفاصيل النشرة، يجدر التوقف عند حدث بالغ الأهمية في تشييع الشهيد المقدم محمد فرحات في رشعين، فعلى وقع قرع اجراس الكنائس، استُقبل جثمانُه، وعلى الاكف حُمل النعش في ساحة كنيسة مار مارون في البلدة حيث تمت الصلاة على جثمانه وسط تلاوة ايات قرآنية مترافقة مع قرع الاجراس.
مشهدُ أجراس الكنيسة والتكبيرات مع مشهد اهل الجنوب، عائلة الشهيد، مع أهل الشمال، والدفن في بلدة رشعين كوديعة، على أن يُنقل لاحقًا إلى مسقط رأسه.
عائلة الشهيد المقدم محمد فرحات وبلدة رشعين المارونية قدَما اليوم الأمثولةَ الحقيقية عن لبنان وعن نبذ الحرب الأهلية والمنادين بها والساعين إليها.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
26-10-2024
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-25
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-25
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-23
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-23
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-22
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-22
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-21
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-21
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-25
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-25
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-24
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-24
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-23
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-23
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-22
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-22
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:41
مصدر وزاري لـ "الأنباء" الكويتية: البحث يتركز حول رؤية متكاملة لأمن الجنوب وإنهاء الفراغ الرئاسي
صحف اليوم
01:41
مصدر وزاري لـ "الأنباء" الكويتية: البحث يتركز حول رؤية متكاملة لأمن الجنوب وإنهاء الفراغ الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-25
بلدة رشعين في قضاء زغرتا تودّع الرائد الشهيد محمد فرحات
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-25
بلدة رشعين في قضاء زغرتا تودّع الرائد الشهيد محمد فرحات
0
خبر عاجل
02:38
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
خبر عاجل
02:38
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
0
أمن وقضاء
04:44
سقوط صاروخ على أحد المنازل في بوليفار جديدة مرجعيون ما تسبب بأضرار فيه (صور)
أمن وقضاء
04:44
سقوط صاروخ على أحد المنازل في بوليفار جديدة مرجعيون ما تسبب بأضرار فيه (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
عدوان إسرائيليّ يطال معبري مطربا والجرمش الحدوديين في الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
16:28
عدوان إسرائيليّ يطال معبري مطربا والجرمش الحدوديين في الهرمل
0
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
0
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
خطار للـLBCI: هناك ناس يعمدون على التخريب وإشعال الحرائق ونحن في موسم الذروة في اندلاع الحرائق
تقارير نشرة الاخبار
14:01
خطار للـLBCI: هناك ناس يعمدون على التخريب وإشعال الحرائق ونحن في موسم الذروة في اندلاع الحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان على القائمة الرمادية...وهذه هي الشروط المطلوبة للخروج
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان على القائمة الرمادية...وهذه هي الشروط المطلوبة للخروج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على الرغم من قصف المعابر …إليكم ارقام العائدين والمهاجرين من لبنان إلى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على الرغم من قصف المعابر …إليكم ارقام العائدين والمهاجرين من لبنان إلى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشهيد محمد فرحات كسر حاجز الطائفية بالفعل وليس بالكلام
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشهيد محمد فرحات كسر حاجز الطائفية بالفعل وليس بالكلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حزب الله مستمر في مواجهة القوات المعتدية براً موقعا بها خسائر بشرية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حزب الله مستمر في مواجهة القوات المعتدية براً موقعا بها خسائر بشرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:18
أدرعي: هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات في إيران (فيديو وصور)
أمن وقضاء
10:18
أدرعي: هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات في إيران (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
12:19
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يكشف ويدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان
أخبار لبنان
12:19
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يكشف ويدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
23:41
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب منشآت لصنع الصواريخ في إيران
خبر عاجل
23:41
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب منشآت لصنع الصواريخ في إيران
4
أخبار لبنان
10:11
أدرعي: تدمير 130 منصة صواريخ لحزب الله والعثور على عدة شاحنات قذائف
أخبار لبنان
10:11
أدرعي: تدمير 130 منصة صواريخ لحزب الله والعثور على عدة شاحنات قذائف
5
آخر الأخبار
05:15
القناة 12 الإسرائيلية: الإنفجار الهائل في لبنان والذي أدى إلى إنذار بزلزال في الشمال (فيديو)
آخر الأخبار
05:15
القناة 12 الإسرائيلية: الإنفجار الهائل في لبنان والذي أدى إلى إنذار بزلزال في الشمال (فيديو)
6
خبر عاجل
05:12
أدرعي: قضينا على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
خبر عاجل
05:12
أدرعي: قضينا على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
8
خبر عاجل
02:38
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
خبر عاجل
02:38
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More