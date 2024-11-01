مقدمة النشرة المسائية 1-11-2024

فعلًا لا قولًا، الكلمة للميدان، ولا كلام يعلو عليه.



والميدان اليوم دمار: من الجنوب إلى بعلبك إلى الضاحية ليلًا. كل الصرخات لم تعد تجدي نفعًا، وكل المساعي تراجعت.



المسعى الأميركي ابتعد، ووفد الرئيس بايدن عاد من تل ابيب إلى واشنطن التي غرقت في العد العكسي للانتخابات... وفي ظل ابتعاد المساعي، الكلمة للغارات ولتفجير الأنفاق، ولتهديد المواطنين بالإبتعاد عن هذه المنطقة أو تلك، فيما تبدو الحرب وكأنها خرجت عن السيطرة وأكبرُ من المساعي.



هذا الجنون الممنهج والمبرمج، يُتوقَّع له أن يتصاعد في الأيام القليلة المقبلة، ارتباطًا بموعد فتح صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصًا مع انهيار كل المساعي الديبلوماسية، وبشكلٍ أكثرَ دقَّة، مع عجز الديبلوماسية عن بلورة موقف في ظل عدم آحادية القرار الممتد من بيروت إلى طهران.



ومن طهران، قال كمال خرازي مستشار المرشد علي خامنئي إنه من المرجح أن تزيد طهران نطاق صواريخها الباليستية.

وأضاف إن من الممكن أيضا تغييرَ عقيدة إيران النووية إذا واجهت الأمة تهديدا وجوديا.



هكذا بين الخطر الوجودي الذي بدأت إيران تتحدث عنه، والخطر الوجودي الذي يتحدث عنه نتنياهو، لبنان عالق بين هذين المنطقين، ويدفع الثمن من وجوده، على الرغم من حالات الإنكار والمكابرة التي لا ترى هذا التهديد الوجودي.



لكنَّ نظرةً الى الضاحية والجنوب وبعلبك تكفي وحدها للرد على الإنكار والمكابرة. كذلك الامر بالنسبة إلى النزوح الجماعي الذي لم يشهد لبنان مثيلًا له.