الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 2-11-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-02 | 14:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 2-11-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 2-11-2024

عماد أمهز، رجل في الأخبار، اختطفته قوة من البحرية الإسرائيلية من إحدى الشاليهات في البترون. 

هذا هو الخبر، أما من يكون عماد أمهز؟ ولماذا اختطفته اسرائيل ولم تغتله، كما تفعل عادة؟ فمن هنا تبدأ الحكاية، وقد يكون أمهز خزان معلومات تحتاج إليها إسرائيل.

بداية، ليست المرة الأولى التي تٌقدِم فيها إسرائيل على هذا النواع من العمليات، قامت بعملية فردان في نيسان من العام 1973، حين قامت بإنزال عند الرملة البيضاء واغتالت ثلاثة من قادة منظمة التحرير في منطقة فردان، قاد العملية آنذاك يهودا باراك الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للوزراء. 

وهي اغتالت العميد في الجيش السوري محمد سليمان في الأول من آب 2008 على يد قناصة في منزله على شاطىء طرطوس، وذكر حينها أن القناصة كانوا غواصين إسرائيليين من القوات الخاصة أطلقوا النار عليه من عرض البحر من مسافة عدة كيلومترات عن الشاطئ السوري. سليمان  كان صلة الوصل بين النظام السوري وحزب الله.

عملية خطف عماد امهز تأتي في سياق العمليات الاستخباراتية الاسرائيلية، مع فارق ان عملية اليوم هدفت إلى الاختطاف وليس القتل. ليبقى السؤال: كيف نفذ الكومندوس الاسرائيلي مجيئًا وذهابًا، من البحرية الألمانية التي تعمل ضمن اليونيفيل؟

نائبة الناطق باسم قوات اليونيفيل كانديس أرديل أكدت أن اليونيفيل ليس لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية".

واعتبرت "أن نشر المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة أمر غير مسؤول ويعرض قوات حفظ السلام للخطر".

لبنان، وبشكل أدق، حزب الله، بات مكشوفًا، أرضًا وتحت الأرض، وجوًا وبحرًا.

من البترون إلى تقاطع كاليري سمعان ، مسيَّرة إستهدفت الطبقة الأرضية من البناية عند التقاطع.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

2-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-01

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-31

مقدمة النشرة المسائية 31-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-30

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-29

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-01

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-31

مقدمة النشرة المسائية 31-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-30

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-10-29

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:56

وصول سفينة تركية الى مرفأ بيروت محملة بالمعونات الاغاثية للبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
11:19

اليونيفيل تعليقًا على عملية الخطف في البترون: لا علاقة لنا بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:17

فيتش ترفع تصنيف مصر إلى "B"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

بالعلم اطفال خان يونس يتحدّون الحرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:55

وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء

LBCI
أخبار لبنان
16:50

وزير الصّحة للـLBCI: على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها..و8 مستشفيات خرجت عن الخدمة بشكلٍ كليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

بالعلم اطفال خان يونس يتحدّون الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

وزارة التربية مصرة على فتح المدارس الاثنين .. والأساتذة يمتنعون عن الحضور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

الشتاء خوف جديد يهدد مراكز الإيواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

مشهدُ الدمار مسيطر في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

بالرغم من الظروف..ملكة جمال لبنان مستمرة في طريقها متحدية الصعاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

المشهد من بعلبك بعد المجازرِ في أكثرَ من تسعِ بلداتٍ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

هكذا ستضرب ايران اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:16

4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
13:44

إسرائيل تؤكد "اعتقال" عنصر من حزب الله خلال عملية خاصة في شمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:10

أدرعي: قضينا على قائد قطاع الساحل في حزب الله في صور وعلى قائد المدفعية في القطاع

LBCI
خبر عاجل
09:12

أكسيوس: البحرية الإسرائيلية أسرت عضوا كبيرا في القوة البحرية لحزب الله في عملية بشمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:23

أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا

LBCI
آخر الأخبار
10:24

الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم

LBCI
خبر عاجل
14:09

غارة اسرائيلية استهدفت الجسر الواقع بين بلدتي كفرتون واكروم بالقرب من حاجز للجيش التابع لفوج الحدود البرّي

LBCI
حال الطقس
02:55

طقس غير مستقر مع أمطار متفرقة... إليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More