مقدمة النشرة المسائية 03-11-2024

سواء تلك التي توجَّه إليها إنذارات ، وأحدثها بعليك ودورس ، أو تلك التي تشهد عملية استخباراتية نوعية، وأحدثها البترون ، الواقع واحد والنتيجة واحدة: الأذرع الطويلة لأسرائيل تضرب في كل اتجاه، وتترك للبنانيين ترف التحقيق والتحليل والتنديد والاستنكار ، وصولًا إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

الصورة سوداوية ، وعند كل حدث استثنائي ينسى اللبناني أنه منذ الثامن من تشرين الأول الفائت، تاريخ الإنخراط في حرب الإسناد والمشاغلة ، لم يعد هناك من شيء استثنائي : المواجهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل ، تبادلا الضربات الموجعة ، مع فارق أنه من الجانب اللبناني ، لم يكن حزب الله وحيدًا في تلقي الضربات الموجعة بل معه " مناطقه " ، إذا صح التعبير ، وبيئته الحاضنة ، وعموم الشعب اللبناني.

عند كل ضربة ، يسارع اللبناني إلى التحليل والتفسير: لماذا بعلبك ؟ لماذا البترون ؟ لماذا الخيام ؟ لماذا أيطو ؟ لماذا ساحل علما ؟ لماذا عاريا والكحالة؟ لماذا صور ؟ لماذا النبطية ؟ عند اللبناني ، لكل هذه الأسماء الآنفة الذِكر حكاية ورواية وتاريخ وتراث ونوستالجيا ، وهذا أضعف الإيمان وحق مقدس، لكن عند الإسرائيلي هذه نقاط حمراء على خارطة في غرفة العمليات ، ويتعامل معها على هذا الأساس.

صحيح أن التوجه إلى اليونسكو ضروري لحماية، وإنقاذ قلعة بعلبك ، على سبيل المثال لا الحصر، لكن الوصول إلى مجلس الأمن الدولي أجدى وأفعل ويحقق ما لا تحققه منظمة اليونسكو.

إذا بقيت المقاربة على هذا المنوال، فإن لبنان الرسمي يراكم يوميًا الخسائر ، وعدَّادُها لا يتوقف.

ثلاث مناطق كبيرة إنقلب واقعها رأسًا على عقب : الجنوب في معظمه ، البقاع في معظمه ، والضاحية الجنوبية في معظمها. أبناء وسكان تلك المناطق انتقلوا إلى مناطق أخرى ، هذا النزوح الجماعي الذي لم يشهد لبنان مثيلًا له ، التعاطي معه وفق الإمكانات، فالحكومة غير قادرة ، والمنظمات الأهلية والدولية لا تفي بالمطلوب، هذا يعني أن البلد على شفير كارثة، إنْ لم يكن في قلب الكارثة. هل لبنان الرسمي في صورة هذا الواقع ؟

عماد أمهز ، لليوم الثاني على التوالي ، رجل في الأخبار، ماذا كشفت إسرائيل ؟