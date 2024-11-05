مقدمة النشرة المسائية 5-11-2024

مَن سيحكم الولايات المتحدة الأميركية؟ هاريس؟ أم ترامب؟ العالم ينتظر بمقدار ما الاميركيون ينتظرون؟ ولعلها المرة الأولى في تاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، أن العالم أجمع يعتبر نفسه معنيًا بهذه الإنتخابات وليس فقط ناخبو الولايات الأميركية.



هاريس التي جاء ترشيحها لملء الفراغ بعد إنسحاب بايدن من السباق الانتخابي، شكَّل ترشيحها تحديًا صارخًا للمرشح ترامب الذي بدأ حملته بإعتبار المعركة سهلة، ليجد نفسه في نهاية المطاف "على المنخار" مع هاريس.



نهار أميركا طويل، وليل العالم طويل، لأن الإنتظار طويل، وفجر غد ستحمل الشاشات إسم الرئيس الأميركي السابع والاربعين، فإما يكون ترامب للمرة الثانية، وإما تكون هاريس للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية التي تدخل البيت الأبيض إمرأة كرئيسة للبلاد.



الجميع ينتظرون نتائج الإنتخابات ليحددوا "اليوم التالي"، والانتظار يشمل المرشد خامنئي في إيران، ونتنياهو في إسرائيل، وزيلنسكي في أوكرانيا، وبوتين في موسكو، كأنها انتخابات للكرة الأرضية لكن الناخبين فيها هم الأميركيون فقط.



لبنانيًا، لا شيء يتغيرَّ سوى خارطة الاستهدافات: اليوم غارة على بلدة الجية الساحلية، فيما ميدان الجنوب يركِّز على مدينة الخيام.