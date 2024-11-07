الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-07 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2024
هل دخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله مرحلة معادلات جديدة وخطوط جديدة؟
الدافع إلى هذا السؤال ما حدث امس، قصف حزب الله جوار مطار بن غوريون في تل ابيب، فردت إسرائيل بضرب جوار مطار بيروت.
هذه المعادلة، إذا صحت، تكون على جانب كبير من الخطورة، تعطيل مطار بن غوريون لا يعطِّل الملاحة في إسرائيل ، لكن تعطيل مطار بيروت يعطِّل الملاحة في لبنان ، فيُقفَل المتنفس الجوي بعد المتنفس البري في المصنع.
معادلات الحروب لا تحتمل التحليل أو الإجتهاد ، وإذا استمر التصعيد على هذا المنوال ، هل يكون لبنان على عتبة مفاعيل الحصار؟ هذا ليس تهويلًا ولا تضخيمًا للمخاوف، بل سرد الوقائع كما هي ، ليتحمَّل مَن بيدهم القرار المسؤولية.
ومن تغيير المعادلات إلى تغيير المعالم ، وقد يندرج في هذا الإطار القصف الذي بلغ الموقف الخارجي لقلعة بعلبك ,وهو اقرب نقطة من المعابد ,كما استهدف مبنى تاريخيا قريبا من القلعة، معروفا بـ"المنشيّة ".
ومن المعادلات والمعالم إلى الخطوط، هل بلوغ الغارات الإسرائيلية نهر الأولي في صيدا هو نقل للخط من الليطاني إلى الأولي؟ ام أن الاستهداف لا علاقة له بنقل الخطوط؟ الاستهداف عند الأولي طاول سيارة فيها ثلاثة مواطنين، ما أدى إلى استشهادهم.
حرب الإسناد والمشاغلة تدخل غدًا شهرها الثالث عشر، والحرب الفعلية التي بدأت مع تفجير البيجر تدخل يومها الخمسين، ويبدو انها إلى تصعيد ولا هدنة أو اتفاق أو وقف لأطلاق النار في الأفق، على الأقل في الوقت الضائع أميركيًا وفي إفادة إسرائيل من هذا الوقت الضائع.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
07-11-2024
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-06
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-06
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-05
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-05
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-03
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-03
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-06
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-06
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-05
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-05
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-03
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-03
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-11-05
في ظل التصعيد الخطير... اليكم هذه النصائح القيمة للمحافظة على صحتكم النفسية (فيديو)
صحة وتغذية
2024-11-05
في ظل التصعيد الخطير... اليكم هذه النصائح القيمة للمحافظة على صحتكم النفسية (فيديو)
0
أخبار لبنان
15:42
غرفة عمليات المُقاومة الإسلاميّة تنشر تفاصيل عملياتها العسكرية ومواجهاتها مع اسرائيل في الفترة الاخيرة
أخبار لبنان
15:42
غرفة عمليات المُقاومة الإسلاميّة تنشر تفاصيل عملياتها العسكرية ومواجهاتها مع اسرائيل في الفترة الاخيرة
0
أخبار لبنان
11:40
وزارة الصحة: تخصيص 7 مليار ليرة إستثنائيًا لدعم "مستشفى المحبة" في دير الأحمر لتوفير الخدمات الإستشفائية للمواطنين
أخبار لبنان
11:40
وزارة الصحة: تخصيص 7 مليار ليرة إستثنائيًا لدعم "مستشفى المحبة" في دير الأحمر لتوفير الخدمات الإستشفائية للمواطنين
0
أخبار دولية
2024-11-03
هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز
أخبار دولية
2024-11-03
هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شهداء الحرب ليسوا أرقامًا إنما أصحاب هوية وتاريخ وجذور
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شهداء الحرب ليسوا أرقامًا إنما أصحاب هوية وتاريخ وجذور
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2024
0
أخبار لبنان
08:48
المساعدات تستمر بالوصول الى لبنان... وهكذا يتمّ توزيعها
أخبار لبنان
08:48
المساعدات تستمر بالوصول الى لبنان... وهكذا يتمّ توزيعها
0
أخبار دولية
08:39
خامنئي: الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصارِ جبهة المقاومة
أخبار دولية
08:39
خامنئي: الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصارِ جبهة المقاومة
0
أخبار لبنان
08:30
نداءٌ من عدد من النواب إلى اليونيسكو بهدف حماية التراث الإنساني العالمي في لبنان
أخبار لبنان
08:30
نداءٌ من عدد من النواب إلى اليونيسكو بهدف حماية التراث الإنساني العالمي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
08:24
على المقلبِ الإسرائيليّ... تدفقُ المقاتلات إلى إسرائيل بناءً على حُزمةِ المساعدات العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
08:24
على المقلبِ الإسرائيليّ... تدفقُ المقاتلات إلى إسرائيل بناءً على حُزمةِ المساعدات العسكرية
0
أخبار لبنان
08:21
كاميرا الـLBCI تجول في أحياء بئر القنديل في النبطية بعد الغارات الأخيرة
أخبار لبنان
08:21
كاميرا الـLBCI تجول في أحياء بئر القنديل في النبطية بعد الغارات الأخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
في الناصرية قضاء زحلة... استهداف منزل سكنيّ وسقوط عددٍ من الشهداء
تقارير نشرة الاخبار
08:18
في الناصرية قضاء زحلة... استهداف منزل سكنيّ وسقوط عددٍ من الشهداء
0
أمن وقضاء
08:17
كاميرا الـLBCI جالت في المواقع المستهدفة في النبطية
أمن وقضاء
08:17
كاميرا الـLBCI جالت في المواقع المستهدفة في النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:35
استهداف سيارة على طريق الجمهور (فيديو)
خبر عاجل
02:35
استهداف سيارة على طريق الجمهور (فيديو)
2
خبر عاجل
16:28
انذار اسرائيلي إلى سكان الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير والحدث
خبر عاجل
16:28
انذار اسرائيلي إلى سكان الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير والحدث
3
أخبار لبنان
15:42
غرفة عمليات المُقاومة الإسلاميّة تنشر تفاصيل عملياتها العسكرية ومواجهاتها مع اسرائيل في الفترة الاخيرة
أخبار لبنان
15:42
غرفة عمليات المُقاومة الإسلاميّة تنشر تفاصيل عملياتها العسكرية ومواجهاتها مع اسرائيل في الفترة الاخيرة
4
أمن وقضاء
08:21
الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل
أمن وقضاء
08:21
الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل
5
خبر عاجل
02:40
التحكم المروري: قطع السير على الطريق الدولية محلة عاريا باتجاه الجمهور بسبب حادث أمني
خبر عاجل
02:40
التحكم المروري: قطع السير على الطريق الدولية محلة عاريا باتجاه الجمهور بسبب حادث أمني
6
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح
7
خبر عاجل
07:04
استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا
خبر عاجل
07:04
استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا
8
أخبار لبنان
16:35
حالة نزوح كثيفة في الأوزاعي اثر الانذار الاسرائيلي الى السكان (فيديو)
أخبار لبنان
16:35
حالة نزوح كثيفة في الأوزاعي اثر الانذار الاسرائيلي الى السكان (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More