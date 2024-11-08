مقدّمة النشرة المسائية 8-11-2024

العالم مازال تحت وطأة الانتخابات الرئاسية الأميركية، فكيف بلبنان الذي ينتظر أي إشارة خارجية تخرجه من المأزق الذي هو فيه.



لبنان يعرف أن المنطقة، وفي الطليعة نقاطُ الصراع أو النقاط الملتهبة، في مرحلةِ خلط أوراق وتغييرِ موفدين، أو على الأقل فترةٍ انتقالية، بين مَن هم ذاهبون ومَن هم داخلون إلى الأدوار والمهمات. ماذا عن آموس هوكشتاين؟ وبمن سيُستبدَل؟ ماذا عن الملف الذي حمله، من الترسيم البحري إلى محاولة الوصول إلى اتفاق على الحدود، واعادةِ الاعتبار للقرار 1701 ؟



ما هو دور مسعد بولس؟ هل يكون موفدَ الرئيس ترامب إلى لبنان؟ ومَن سيكون موفده إلى اسرائيل؟.. إذا تمسك لبنان بالقرار 1701 بحذافيره، واعتبرت إسرائيل انه أصبح من الماضي، مَن سيقرِّب المسافات الضوئية بين الطرحين؟



لبنان أمام غموض، غيرِ بناء، من اليوم وحتى دخول الرئيس ترامب البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني من السنة الجديدة.



عشَرة أسابيع تقريبًا، فهل يملؤها حراك ديبلوماسي أم مزيد من التصعيد ومزيد من التدمير؟