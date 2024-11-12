مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024

هل بدأ وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد معمودية النار في لبنان ، من خلال الضربات التي وجهها طيرانه للضاحية الجنوبية؟

اللافت اليوم أنه من المرات القليلة ، وبشكل أدق ، المتقطعة التي توجَّه فيه التهديدات نهارا، ما يعني ان تبدلا في الخطط يبدو انه بدأ.

أكثر من عشرة اهداف جرى تحديدها اليوم ، ولم يمضِ أقل من ساعة حتى بدأ تنفيذ التهديدات. فهل " غزة إثنان " بدأ في الضاحية الجنوبية ، بعدما كان على قرى الشريط جنوباً ؟



تتلاقى هذه التساؤلات مع ما كان هدد به وزير الأمن الجديد يسرائيل كاتس بعدم وقف النار مع حزب الله قبل تحقيق اهداف الحرب.



من الجانب اللبناني، كثف حزب الله إطلاق صواريخه في اتجاه شمال إسرائيل وابعد من ذلك فاستهدف عكا ونهاريا وصولًا إلى تل ابيب ، فهل تتجدد المعادلة : الضاحية تعادل تل ابيب ؟ التطورات العسكرية مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل مراوحة المساعي مكانها ولا شيء ملموساً في الأفق.