الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-16 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024
حتى إشعار آخر، خطان متوازيان لا يلتقيان: خط الميدان السالك، وخط المفاوضات المفخخ بالألغام. والواضح أن الناس تأخذ بتغريدات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، أكثر مما تأخذ بأوراقِ مقترحات اتفاق وقف النار، المتطايرة بين واشنطن وتل أبيب وطهران وعين التينة، ومقرِّ إقامة الشيخ نعيم قاسم...
وبين ورقة وورقة تنهار بناية ويُدمَّر شارع، وكأن أوراق التفاوض أشبهُ بتقطيعِ وقتٍ بين تحذيرٍ واخر لأفيخاي أدرعي.
اليومُ السبت، على سبيل المثال، ماذا علِق في ذهن اللبنانيين؟ أحصوا عدد الغارات التي نفِّذت، سواء على الضاحية الحنوبية أو في الجنوب، ولكن لم يعلَق في ذهنهم، ما هي بنود الورقة التي حملتها السفيرة الأميركية إلى "الرئيس المفاوض" الرئيس نبيه بري، والتي تسلمها عشية استقباله كبير مستشاري مرشد الجمهورية الإسلامية، علي لاريجاني، وقد تكون السفارة الايرانية في بيروت إحدى محطات الورقة التي وصلت بالتأكيد إلى الشيخ نعيم قاسم، والجوابُ في غضون ثلاثة ايام حسبما نقِل عن الرئيس بري، اي بعد أن تكون الورقة قد أنهت "بَرْمتها" وتحديداً محطتها عند الشيخ نعيم.
في الإنتظار، العمليات العسكرية مستمرة، وفي كل منطقة تتخذ طابعًا خاصًا، على الرغم من أن الجامع المشترك هو القدرة التدميرية. فخبراء الميدان يرون أن كل وقتٍ ضائعٍ وتأخير في القبول بالبنود، هو وقت إضافي لمزيد من العمليات الميدانية وللتدمير. فالأيام الثلاثة لأعطاء جواب، هي أيامُ غارات وقصف وتدمير وعملياتِ توغل بري موضعي، ومَن يدري؟ فما يمكن أن يكون مقبولاً اليوم، يصبح مرفوضا غدًا.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
16-11-2024
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-15
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-15
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-13
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-13
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-12
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-12
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-15
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-15
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-13
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-13
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-12
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-12
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
23:58
مجزرة في عين قانا...استشهاد عائلة بأكملها
أمن وقضاء
23:58
مجزرة في عين قانا...استشهاد عائلة بأكملها
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-15
محادثات لاريجاني في لبنان حملت في طياتها رسالتين إيرانيتين... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-15
محادثات لاريجاني في لبنان حملت في طياتها رسالتين إيرانيتين... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
0
أخبار دولية
11:19
وزير الدفاع الايراني يجري مباحثات في دمشق مع كبار المسؤولين السوريين
أخبار دولية
11:19
وزير الدفاع الايراني يجري مباحثات في دمشق مع كبار المسؤولين السوريين
0
آخر الأخبار
11:25
الوكالة الوطنية للإعلام: فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة تعمل على إزالة الركام من الطريق بين صور والعباسية
آخر الأخبار
11:25
الوكالة الوطنية للإعلام: فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة تعمل على إزالة الركام من الطريق بين صور والعباسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:57
نزال مخيب للآمال بعد هزيمة تايسون من اليوتيوبر
رياضة
13:57
نزال مخيب للآمال بعد هزيمة تايسون من اليوتيوبر
0
أخبار دولية
13:55
كينيدي... من معارض للقاحات لمنصب وزير صحة في أميركا
أخبار دولية
13:55
كينيدي... من معارض للقاحات لمنصب وزير صحة في أميركا
0
أخبار دولية
13:54
مرفأ الفاو مشروع عراقي إقتصادي لمنافسة الطرق البحرية الكبرى
أخبار دولية
13:54
مرفأ الفاو مشروع عراقي إقتصادي لمنافسة الطرق البحرية الكبرى
0
أمن وقضاء
13:50
محو الذاكرة: ٣٤ موقعًا أثريًا في لبنان بخطر... تاريخ وإرث لبنان مهدد!
أمن وقضاء
13:50
محو الذاكرة: ٣٤ موقعًا أثريًا في لبنان بخطر... تاريخ وإرث لبنان مهدد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أدخلتها العناية الفائقة... شظايا الغارات طالت لاعبة منتخب لبنان لكرة القدم سيلين حيدر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أدخلتها العناية الفائقة... شظايا الغارات طالت لاعبة منتخب لبنان لكرة القدم سيلين حيدر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
دمار الضاحية لا يمنع عصابات السرقة من سرقة مقتنيات المنازل .. وإتحاد بلديات الضاحية يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:38
دمار الضاحية لا يمنع عصابات السرقة من سرقة مقتنيات المنازل .. وإتحاد بلديات الضاحية يتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الاحتلال الاسرائيلي يوسع من محاولات توغله ويتجنب حتى الآن دخول وادي الحجير
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الاحتلال الاسرائيلي يوسع من محاولات توغله ويتجنب حتى الآن دخول وادي الحجير
0
أمن وقضاء
13:34
بعلبك تبكي شهداء الدفاع المدني في وداعهم الأخير
أمن وقضاء
13:34
بعلبك تبكي شهداء الدفاع المدني في وداعهم الأخير
0
أمن وقضاء
13:32
سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة صور...
أمن وقضاء
13:32
سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة صور...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
2
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
3
خبر عاجل
10:05
انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية
خبر عاجل
10:05
انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية
4
خبر عاجل
12:21
الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية والجيش أقرّ سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين
خبر عاجل
12:21
الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية والجيش أقرّ سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين
5
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
6
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
7
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
8
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More