مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024

حتى إشعار آخر، خطان متوازيان لا يلتقيان: خط الميدان السالك، وخط المفاوضات المفخخ بالألغام. والواضح أن الناس تأخذ بتغريدات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، أكثر مما تأخذ بأوراقِ مقترحات اتفاق وقف النار، المتطايرة بين واشنطن وتل أبيب وطهران وعين التينة، ومقرِّ إقامة الشيخ نعيم قاسم...



وبين ورقة وورقة تنهار بناية ويُدمَّر شارع، وكأن أوراق التفاوض أشبهُ بتقطيعِ وقتٍ بين تحذيرٍ واخر لأفيخاي أدرعي.



اليومُ السبت، على سبيل المثال، ماذا علِق في ذهن اللبنانيين؟ أحصوا عدد الغارات التي نفِّذت، سواء على الضاحية الحنوبية أو في الجنوب، ولكن لم يعلَق في ذهنهم، ما هي بنود الورقة التي حملتها السفيرة الأميركية إلى "الرئيس المفاوض" الرئيس نبيه بري، والتي تسلمها عشية استقباله كبير مستشاري مرشد الجمهورية الإسلامية، علي لاريجاني، وقد تكون السفارة الايرانية في بيروت إحدى محطات الورقة التي وصلت بالتأكيد إلى الشيخ نعيم قاسم، والجوابُ في غضون ثلاثة ايام حسبما نقِل عن الرئيس بري، اي بعد أن تكون الورقة قد أنهت "بَرْمتها" وتحديداً محطتها عند الشيخ نعيم.



في الإنتظار، العمليات العسكرية مستمرة، وفي كل منطقة تتخذ طابعًا خاصًا، على الرغم من أن الجامع المشترك هو القدرة التدميرية. فخبراء الميدان يرون أن كل وقتٍ ضائعٍ وتأخير في القبول بالبنود، هو وقت إضافي لمزيد من العمليات الميدانية وللتدمير. فالأيام الثلاثة لأعطاء جواب، هي أيامُ غارات وقصف وتدمير وعملياتِ توغل بري موضعي، ومَن يدري؟ فما يمكن أن يكون مقبولاً اليوم، يصبح مرفوضا غدًا.









