مقدمة النشرة المسائية 18-11-2024

حين يكون التفاوض تحت النار والغارات والاغتيالات، فهل يمكن تسميته تفاوض؟

هذا أسلوب إسرائيل ، فما هو أسلوب الطرف الآخر، حزب الله؟ نحن أمام واقع غير متكافئ :

إسرائيل تغير وتغتال وتحاول التقدم على الأرض، وحزب الله يقصف ويحاول قدر المستطاع أن يصل بصواريخه إلى العمق الأسرائيلي. هوكستين ، الموفد الأميركي ، كان ينتظر أن تقلِع طائرته إلى لبنان ، وكأنه كان قبل الإقلاع ينتظر تقريرين : الأول ديبلوماسي والثاني ميداني ، والتقريران متلازمان ، التقرير الديبلوماسي عن موقف حزب الله من الورقة الأميركية ، ويبدو أن هوكستين تبلغه ولم يكن إيجابيًا ، فعلق موعد الإقلاع .

وبالتلازم مع التقرير الديبلوماسي غير المشجِّع ، لا بل المحبِط، بدا التقرير الميداني أكثر وضوحاً . العمليات الميدانية مستمرة على الأرض ، البارز فيها اليوم أن إسرائيل تستخدم قنابل تحدث دمارًا هائلاً ، كما تقول الزميلة أمال شحاده ، كما ان إسرائيل أدخلت وحدة مدفعية إلى الأراضي اللبناني ، ما يعني التقدم في التوغل ، ما يعني أن شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار . وقد تعمَّد نشر صور وفيديوهات للتأكيد على ما يعلنه.

تعثر المفاوضات انعكس تصعيدًا عسكريًا ، فبعد قرابة الساعة عن إعلان إرجاء زيارة هوكستين استُهدفت منطقة زقاق البلاط في بيروت بصاروخين .

في موضوع نشر الجيش في الجنوب ، بعد اتفاق وقف النار، فإن المعلومات تتحدث عن أن لدى قيادة الجيش تصورا واضحاً لهذه الخطة التي اطلع عليها الرئيسان بري وميقاتي والمفاوضون والتي تقوم على أربعة مراحل تنطلق جميعها بموافقة السلطات السياسية بعد وقف النار.

لكن منذ بعض الوقت تحدثت معلومات عن فكفكة بعض العقد وعن بداية حلحلة ، ما اتاح الحديث عن عودة هوكستاين .

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمام الكنيست أن إسرائيل لن توقف الحرب إلا بعد أن تحقق أهدافها ، كاشفًا ان الهجوم على إيران الشهر الماضي أثر سلبا على قدراتها في مجالي الدفاع وإنتاج الصواريخ، وأصاب أيضا جزءا من برنامجها النووي. وأضاف نتنياهو "هذا ليس سرا. هناك عنصر محدد في برنامجهم النووي أصيب في هذا الهجوم".