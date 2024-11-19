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مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-19 | 13:26
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مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024
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مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024
الحذر هو الكلمة المشتركة بين أطراف التفاوض الثلاثة: هوكشتاين، والرئيس نبيه بري بالنيابة عن حزب الله، ومِن خلفه السِفارة الإيرانية والرئيس نجيب ميقاتي، والطرف الثالث إسرائيل
على مدى ساعتين، مع الترجمة بالتأكيد، خاض الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، نقاشاً مع رئيس مجلس النواب، في حضور مستشاره علي حمدان ، ثم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بعد اللقاءين صمتت أوساط الرئيسين بري وميقاتي عن الكلام المباح، حتى أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، والذي كان مقرراً ان يلقي كلمة عند الثالثة ، أعلن عن إرجائها من دون تحديد موعد جديد لها.
بعد لقاء بري ، يقول هوكشتاين في تصريح مكتوب :
"هذه هي لحظة اتخاذ القرارات، وأنا في بيروت لتسهيل اتخاذ هذا القرار، والنافذة مفتوحة الآن" . واضح من كلام هوكشتاين أن القرار في لبنان عند اللبنانيين، والجانب الأميركي لتسهيل المساعدة .
هناك بندان في الورقة: إسرائيل لا تتنازل عنهما وحزبُ الله لا يقبل بهما، وهما: حرية إسرائيل في العمل عند انتهاك الاتفاق، والجهات التي ستشرف على تنفيذه.
الحذر والخشية، من الجانب الاسرائيلي ناجمان عن تهديدات أطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، من جهة، وعن التخوف من المماطلة بذريعة التدقيق في بندي حرية إسرائيل في العمل عند انتهاك الاتفاق، والجهات التي ستشرف على تنفيذه.
الرئيس بري أوجز الهواجس والمخاوف في حديث للشرق الأوسط فأعلن أن الضمانات في ما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين. وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتُها مع الإسرائيليين، أجاب الرئيس بري: "هوكشتاين يقول إنه نسق مع الإسرائيليين في ما يخص المسودة"، لكن بري استدرك قائلاً: "إنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم."
في المحصِّلة، أربعة لقاءات أجراها هوكشتاين في بيروت: الرئيسان بري وميقاتي، قائد الجيش والسفير الفرنسي. أما النتائج فليست واضحة علمًا أن الايجابية تظهر في العادة سريعاً، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة.
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