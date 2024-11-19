الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-19 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024

الحذر هو الكلمة المشتركة بين أطراف التفاوض الثلاثة: هوكشتاين، والرئيس نبيه بري بالنيابة عن حزب الله، ومِن خلفه السِفارة الإيرانية والرئيس نجيب ميقاتي، والطرف الثالث إسرائيل  

على مدى ساعتين، مع الترجمة بالتأكيد، خاض الموفد الأميركي آموس هوكشتاين،  نقاشاً مع رئيس مجلس النواب، في حضور مستشاره علي حمدان ، ثم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بعد اللقاءين صمتت أوساط الرئيسين بري وميقاتي عن الكلام المباح، حتى أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، والذي كان مقرراً ان يلقي كلمة عند الثالثة ، أعلن عن إرجائها من دون تحديد موعد جديد لها.

بعد لقاء بري ، يقول هوكشتاين في تصريح مكتوب :

"هذه هي لحظة اتخاذ القرارات، وأنا في بيروت لتسهيل اتخاذ هذا القرار، والنافذة مفتوحة الآن" . واضح من كلام هوكشتاين أن القرار في لبنان عند اللبنانيين، والجانب الأميركي لتسهيل المساعدة .

هناك بندان في الورقة: إسرائيل لا تتنازل عنهما وحزبُ الله لا يقبل بهما، وهما: حرية إسرائيل في العمل عند انتهاك الاتفاق، والجهات التي ستشرف على تنفيذه.

الحذر والخشية، من الجانب الاسرائيلي ناجمان عن تهديدات أطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، من جهة، وعن التخوف من المماطلة بذريعة التدقيق في بندي حرية إسرائيل في العمل عند انتهاك الاتفاق، والجهات التي ستشرف على تنفيذه.

الرئيس بري أوجز الهواجس والمخاوف في حديث للشرق الأوسط فأعلن أن الضمانات في ما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين. وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتُها مع الإسرائيليين، أجاب الرئيس بري: "هوكشتاين  يقول إنه نسق مع الإسرائيليين في ما يخص المسودة"، لكن بري استدرك قائلاً: "إنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم."

في المحصِّلة، أربعة لقاءات أجراها هوكشتاين في بيروت: الرئيسان بري وميقاتي، قائد الجيش والسفير الفرنسي. أما النتائج فليست واضحة علمًا أن الايجابية تظهر في العادة سريعاً، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

19-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-18

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-17

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-16

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-15

مقدمة النشرة المسائية 15-11-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-18

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-17

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-16

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-15

مقدمة النشرة المسائية 15-11-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-28

سيسيل روكز للـLBCI: ندعو اللبنانيين الى الوقوف الى جنبنا في ذكرى 4 أب... ساعتان من وقتهم "مش غلط"

LBCI
أمن وقضاء
05:01

توقيف مواطن في مدينة بيروت لترويجه أخبارًا ملفقة

LBCI
صحف اليوم
2024-09-30

ميقاتي لـ"الشرق الأوسط": لا مسار آخر سوى وقف النار وإطلاق المفاوضات

LBCI
فنّ
2024-10-02

نادين نسيب نجيم: "هيدي بالتمثيل اسمها بروفا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الرياضات الإلكترونية هواية تتحول إلى قطاع يقدر بمليارات الدولارات في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

آخر تطورات الوضع الميداني في الجنوب وتحديداً المواجهات التي تدور في بلدتي شمع وطيرحرفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ماجدة الرومي تغني في دبي للبنان الجريح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

مزيد من التوغلات للجيش الاسرائيلي في القطاع الغربي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

العمال الأجانب في لبنان .. هجرهم الفقر وأعادتهم الحرب الى بلادهم بمبادرات فردية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

ظاهرة تصوير الغارات... بين التمرد على الخوف والخوف من تفويت اللحظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في اسرائيل... ترقّب وساعات حاسمة لمعرفة مصير الاتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هوكشتاين سينقل موقف لبنان من التسوية الى تل ابيب... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هوكشتاين في بيروت والمحادثات بشأن وقف اطلاق النار ايجابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:04

فيديو آخر لادرعي من الجنوب...

LBCI
خبر عاجل
06:03

هوكشتاين بعد لقائه بري: قمنا بمباحثات جدّية وبنّاءة وأمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية النزاع وأنا هنا لتسهيل هذا القرار لكن يبقى ذلك بيد الفرقاء وآمل أن تحمل الأيّام المقبلة حلًا

LBCI
أخبار لبنان
09:58

أدرعي يجول في الجنوب: جولتي تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة ترقبوا

LBCI
خبر عاجل
07:22

أدرعي: مداهمة معقل مركزي لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
12:35

نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله لـ "الجزيرة": سنرد على هذا التجاوز والخرق الجديد للعدو المتمثل في اغتيال عفيف وعندما يريد العدو إيلامنا في عاصمتنا فسنؤلمه في عاصمته

LBCI
أخبار لبنان
09:30

بري لـ"الشرق الأوسط": ضمان موقف الإسرائيليين على عاتق الأميركيين ووضع المفاوضات جيد

LBCI
خبر عاجل
07:38

أدرعي: قضينا على قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله

LBCI
اقتصاد
02:05

جدول جديد لأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More