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مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-26 | 13:03
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مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024
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مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024
كان الجميع في انتظار وقف النار، فتلقوا النيران من فوق، غارات هستيرية تكاد تكون الأعنف منذ بدء الحرب الشاملة بحيث طغت الغارات الهستيرية التدميرية على انتظار الاعلان من تل ابيب الذي يبحثُه اجتماع الكابينت الإسرائيلي.
عمليًا، ماذا يجري؟
بدأ النهار بغارات، فقيل إنه اليوم الأخير للتصعيد قبل الإعلان عن وقف النار. مع تقدم ساعات النهار توسعت الغارات وكذلك الأهداف، لتبلغ ذروتَها هذا المساء حيث شملت العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وبعلبك وإمتداداً الى سوريا. وفي الموازاة كان الجيش الاسرائيلي يوزع فيديوهات وصورًا عن أن مجموعةً منه وصلت إلى نهر الليطاني، في محاولة للإيحاء بأن إسرائيل تُحقق بالنيران ما تريد تحقيقَه بالإتفاق.
التطورات تتسارع وتتبدل بالدقائق:
بالتوازي مع موعد الإتفاق، وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق مع رئيسي الأركان والاستخبارات العسكرية على أهداف لهجمات في لبنان.
ومن التطورات التي تتسارع، الى إعلان من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتحدث إلى وسائل الإعلام عند الثامنة مساء اليوم، أي بعد قليل.
ساعات عصيبة من دون شك، كأن الجميع على حبلٍ مشدود، وكأن وقفَ النار لم ينضج بعد. إنه الغموض غير البناء، وما يجري من إسرائيل إلى لبنان مرورًا بأكثر من عاصمة يؤكد هذا الغموض. فحين يكون الحدث ترقُبَ وقف النار، ثم ينقلب الحدث إلى تصعيد هستيري، نكون أمام حالة جنونية ربما غير مسبوقة .
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