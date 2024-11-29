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مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-29 | 13:25
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مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024
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مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024
خطاب الإنتصار وخطاب الإنكار ... الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يُعلِن : إننا أمام انتصار كبير يفوق انتصار 2006 ... انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير حزب الله ، وهزمنا العدو .
في خطاب الانتصار قمة الإنكار. لم يقل الشيخ نعيم قاسم كيف انتصر. يُجري قراءة للاتفاق الذي تم ، يحصره بجنوب الليطاني، متغاضيًا عن كل ما عدا ذلك.
على الجبهة السورية ، وفي توقيت يدعو إلى الإعتقاد أن هناك مايسترو يحرِّك العمليات ، حصل ما يلي : في الوقت الذي بدأ فيه سريان وقف إطلاق النار في لبنان، الرابعة من فجر أول من أمس الأربعاء ، اندلعت معارك في سوريا هي الأولى منذ سنوات. فصائل المعارضة السورية بدأت شن عملية سمَّتها " ردع العدوان "، انطلاقًا من الشمال في اتجاه حلب التي كان النظام قد استردها عام 2016 .
معارك حلب المستجدة استحوذت اهتماماً عالمياً ولاسيما الدولُ الداعمة للنظام : موسكو اعتبرت أن الهجوم على حلب انتهاك لسيادة سوريا، وطلبت من السلطات السورية سرعة التحرك لاستعادة السيطرة والنظام الدستوري بأسرع وقت ممكن.
الأكثر وضوحًا كانت إيران التي اعتبرت بلسان وزير الخارجية عباس عراقجي أن هجمات المعارضة "خطة أمريكية صهيونية بعد هزيمة النظام الصهيوني في لبنان وفلسطين".
بالتوازي أيضًا تحرك الملف النووي الإيراني في باريس وفي جنيف. في العاصمة الفرنسية يعلن رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية أن الملف النووي الإيراني من المتوقع أن يكون "التهديد الأكثر خطورة" في الشهور المقبلة. بالتوازي أيضًا التقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون اليوم في جنيف لمناقشة إذا كان من الممكن إجراء محادثات جادة تشمل تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل قبل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني المقبل .
كل الملفات تتحرك بسرعة على توقيت عودة الرئيس ترامب إلى البيت الابيض. ولكن قبل الدخول في النشرة، انتم تشاهدون خبرا عاجلا. منذ شهرين ونحن ننقل الاخبار العاجلة للحرب، لكن خبراً يجب الا يغطي على خبر، ولهذا نحن نشارك في حملة "أبعاد".
حملة عنوانها "إعتداء ما بيغطي إعتداء"، وهي تؤكد أن حماية النساء يجب أن تكون دائمًا أولوية ، في الأوقات كافة وخصوصًا خلال الحرب.
فالنساء لا يفترض ان يقعن ضحية الاختيار بين حماية انفسهن أو الحصول على ملاجئ آمنة لهنّ ولعائلاتهنّ.
والحملة اليوم تهدف للعمل على تكثيف الجهود لتوفير الحماية للنساء من كل أشكال العنف والتمييز اولا، وتوفير الدعم النفسي، الاجتماعي، والطبي، والإغاثي المختص لهن خصوصاً بعد وقف إطلاق النار.
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29-11-2024
مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
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