الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-29 | 13:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

خطاب الإنتصار وخطاب الإنكار ... الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يُعلِن : إننا أمام انتصار كبير يفوق انتصار 2006 ... انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير حزب الله ، وهزمنا العدو .
في خطاب الانتصار قمة الإنكار. لم يقل الشيخ نعيم قاسم كيف انتصر. يُجري قراءة للاتفاق الذي تم ، يحصره بجنوب الليطاني، متغاضيًا عن كل ما عدا ذلك. 

على الجبهة السورية ، وفي توقيت يدعو إلى الإعتقاد أن هناك مايسترو يحرِّك العمليات ، حصل ما يلي : في الوقت الذي بدأ فيه سريان وقف إطلاق النار في لبنان، الرابعة من فجر أول من أمس الأربعاء ، اندلعت معارك في سوريا هي الأولى منذ سنوات. فصائل المعارضة السورية بدأت شن عملية سمَّتها " ردع العدوان "، انطلاقًا من الشمال في اتجاه حلب التي كان النظام قد استردها عام 2016 . 
معارك حلب المستجدة استحوذت  اهتماماً عالمياً ولاسيما الدولُ الداعمة للنظام : موسكو اعتبرت أن الهجوم على حلب انتهاك لسيادة سوريا، وطلبت من السلطات السورية سرعة التحرك لاستعادة السيطرة والنظام الدستوري بأسرع وقت ممكن. 
الأكثر وضوحًا كانت إيران التي اعتبرت بلسان وزير الخارجية عباس عراقجي أن هجمات المعارضة "خطة أمريكية صهيونية بعد هزيمة النظام الصهيوني في لبنان وفلسطين".

بالتوازي أيضًا تحرك الملف النووي الإيراني في باريس وفي جنيف. في العاصمة الفرنسية يعلن رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية أن الملف النووي الإيراني من المتوقع أن يكون "التهديد الأكثر خطورة" في الشهور المقبلة. بالتوازي أيضًا التقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون اليوم في جنيف لمناقشة إذا كان من الممكن إجراء محادثات جادة تشمل تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل قبل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني المقبل .

كل الملفات تتحرك بسرعة على توقيت عودة الرئيس ترامب إلى البيت الابيض.  ولكن قبل الدخول في النشرة، انتم تشاهدون خبرا عاجلا. منذ شهرين ونحن ننقل الاخبار العاجلة للحرب، لكن خبراً يجب الا يغطي على خبر، ولهذا نحن نشارك في حملة "أبعاد".
 
حملة عنوانها "إعتداء ما بيغطي إعتداء"، وهي تؤكد أن حماية النساء يجب أن تكون دائمًا أولوية ، في الأوقات كافة وخصوصًا خلال الحرب.
فالنساء لا يفترض ان يقعن ضحية الاختيار بين حماية انفسهن أو الحصول على ملاجئ آمنة لهنّ ولعائلاتهنّ. 
والحملة اليوم تهدف للعمل على تكثيف الجهود لتوفير الحماية للنساء من كل أشكال العنف والتمييز اولا، وتوفير الدعم النفسي، الاجتماعي، والطبي، والإغاثي المختص لهن خصوصاً بعد وقف إطلاق النار. 

 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

29-11-2024

مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-28

مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-27

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-26

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-25

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-28

مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-27

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-26

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-25

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-11-17

منخفض جوي ممطر وثلوج واشتداد الرياح

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-25

بو صعب لرويترز: لا عقبات جديّة أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة وتقوم الهدنة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يومًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-30

مقترح جديد حول الحرب في لبنان إلا أن لتل أبيب شروط لقبوله

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-03

الجميل: البلد يجب ان يبنى بالمساواة والشراكة.. وابو فاعور: بري قدم الكثير من التسهيلات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

هذا ما يحصل في شمال غربي سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

80% من مراكز الإيواء فرغت من النازحين.. اليكم موعد عودة المدارس الى التعليم الحضوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

رحلة نفوذ إيلون ماسك من التكنولوجيا إلى السياسة مرورًا بالإعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

التعاون الإيراني الصيني بين شراكة تجارية واستغلال نفطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تحرك الملف النووي أوروبياً ... اليكم موقف واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

رغم إتفاق وقف النار... المنطقة الشمالية الاسرائيلية في حال تصعيد أمني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اسرائيل شنّت غارة في جنوب لبنان... اليكم مشهد اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

رغم اتفاق وقف النار... الجيش الاسرائيلي يواصل توغله في الخيام ويرمي بالنار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:25

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:14

أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا..حتى اشعار آخر!

LBCI
اقتصاد
12:28

تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني

LBCI
خبر عاجل
10:13

أدرعي: رصدنا نشاطًا وتحركًا لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وتم احباط التهديد بغارة

LBCI
خبر عاجل
08:08

ادرعي إلى سكان جنوب لبنان: يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة السابعة صباحًا من يوم غد ويجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم

LBCI
أخبار دولية
16:49

تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في اسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
12:01

نعيم قاسم: سنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية وستكون المقاومة جاهزة لمنع العدو من استضعاف لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني وسيكون حضورنا في الحياة السياسية الاقتصادية فاعلا ومؤثرا فالرهانات على اضغاف الحزب فشلت

LBCI
صحف اليوم
00:22

سقوط الهدنة لا يُقاس بهذه السرعة (الجمهورية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More