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مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-01 | 13:48
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مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024
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مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

تتسارع التطورات على مستوى الشرق الاوسط، وكل المنطقة  تسير على وقع سباق شرس قبل وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض في كانون الثاني المقبل .

ملف وقف النار بين اسرائيل ولبنان وُضع على السكة ، وهو ينتظر دقة التطبيق مع استكمال نصاب اللجنة المكلفة مراقبتَه ، على الرغم من كل الخروقات الاسرائيلية .

اما ملف سوريا المتطور دراماتيكيا ، فتركيا تحاول من خلاله تثبيتَ نقاط في الميدان السوري وعلى طاولة التفاوض مع واشنطن متى وصل ترامب الى الحكم.
اما الطارئ اليوم ، فما يُحكى عن تسارع في ملف الاسرى الاسرائيليين لدى حماس. وقد علمت الـlbci ان  الملف يخطو عبر وساطة تركية بسرعة نحو حل.

هذه التطورات تضع الشرق الاوسط كلَه في لعبة بازل معقدة ، تُدير ها واشنطن، التي يبدو انها مصرة على انهاء ملف لبنان ، وسوريا وحماس سريعا ، لكي تتفرغ ادارتُها الجديدة لملف ايران النووي ، والاهم من بعدها ما يقلق فعلا.....العملاق الصيني .

أما البداية فمن معارك سوريا المستمرة لليوم الخامس على التوالي.. 
 

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