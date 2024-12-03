الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 03-12-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-03 | 12:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 03-12-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقدمة النشرة المسائية 03-12-2024

لعله القطوع الأكبر مساء أمس،  والذي كاد أن يُسقِط وقفَ إطلاق النار ، لكن ، وصلت الأتصالات اللبنانية إلى البيت الأبيض والأليزيه لتفادي التصعيد . فوكالة رويترز نقلت عن مصادر ان الرئيس الرئيس نبيه بري  والرئيس نجيب ميقاتي تحدثا إلى مسؤولين في البيت الأبيض والرئاسة الفرنسية في وقت متأخر أمس وعبَّرا عن قلقهما بشأن وضع وقف إطلاق النار.
ويبدو ان الأتصالات نجحت في لجم التصعيد .
لكن ما يسري في لبنان ، يبدو أنه لا يسري في سوريا حيث اغتالت إسرائيل مسؤولاً في حزب الله . طائرة إسرائيلية من دون طيار هاجمت سيارةً في منطقة جسر عقربا في العاصمة دمشق على الطريق المؤدي إلى المطار الدولي ما أدى إلى مقتل سلمان جمعة مسؤول ملف حزب الله في الجيش السوري.
الأطراف الثلاثة المعنيون : إسرائيل وحزبُ الله وسوريا ، التزموا الصمتَ حيال الحادثة . 
ميدانياً ، في الجنوب ، خروقات كثيرة لوقف النار، في وقت بدأ يكتملُ عقد لجنة المراقبة. فبعد تسمية رئيس اللجنة ، الأميركي ، وتسمية الجنرال الفرنسي ، اليوم تمت تسمية العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّلَ لبنان في اللجنة.
في الحراك السياسي، وبعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من كانون الثاني المقبل موعدًا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، اجتماعٌ لكتل معارِضة في معراب ، وبيان يتحدث عن " أن تاريخ 9 كانون الثاني يجب ان يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار". البيان أصر على ان تكون جلسةُ 9 كانون الثاني مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور.
في الملف السوري ، ووفق  مصدر أمني في شرق سوريا ومصدر في الجيش السوري، أن الضربات الجوية استهدفت أيضا جماعاتٍ مسلحة مدعومة من إيران تدعم قواتِ الحكومة السورية في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتطورٌ أميركي،/ موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم الثلاثاء ذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران على عشرات الكيانات منها ناقلات نفط وشركات شحن.

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

03-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 2-12-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-02

مقدمة النشرة المسائية 2-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-01

مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-29

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-28

مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-02

مقدمة النشرة المسائية 2-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-01

مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-30

مقدّمة النشرة المسائية 30-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-29

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:34

"الجزيرة": 5 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-03

النائب نقولا الصحناوي للـLBCI: الحكومة اللبنانية تفاوض على حلّ للوصول إلى وقف إطلاق النار و”كتيار وطنيّ حر” داعمون لوقف إطلاق النار بعيدًا من وفق إطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
12:53

سانا نقلا عن مصدر عسكري: تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى مدينة حماة لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية والتصدي لأي محاولة هجوم قد تشنها التنظيمات الإرهابية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المعارضة في معراب... وهذه هي السيناريوهات الرئاسية المطروحة

LBCI
أخبار دولية
13:34

جبهة جديدة فتحت في سوريا: دير الزور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الشراكة السعودية الفرنسية نحو حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

توقيع شراكة إستراتيجية بين فرنسا والسعودية خلال زيارة ماكرون إليها... والملف اللبنانيّ حاضر

LBCI
أخبار دولية
13:31

بعد اهتزاز الميدان السوري... إجراءات حدودية استثنائية للجيش لمنع تدفق المسلحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بري وميقاتي يجريان إتصالات مع واشنطن وباريس للضغط على إسرائيل للإلتزام بالإتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:26

القيادة الاسرائيلية تواصل تهديداتها... وتقول إنها لن توقف تحليق مسيراتها في أجواء لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:21

بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...

LBCI
خبر عاجل
05:33

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني

LBCI
خبر عاجل
08:55

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اختار العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل

LBCI
خبر عاجل
09:37

نتنياهو: نحن في حالة وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب وننفذ وقف إطلاق النار بقبضة من حديد ونتحرك ضد أي إنتهاك سواء كان بسيطًا أو جسيمًا

LBCI
أخبار لبنان
04:33

الإعلان عن الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش

LBCI
اقتصاد
02:09

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:05

تصحيح من "رويترز": الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم خلية وصفها بالإرهابية في منطقة العقبة بغور الأردن في الضفة الغربية (وليس بالبقاع في لبنان)

LBCI
أخبار لبنان
12:36

رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More