مقدمة النشرة المسائية 03-12-2024

لعله القطوع الأكبر مساء أمس، والذي كاد أن يُسقِط وقفَ إطلاق النار ، لكن ، وصلت الأتصالات اللبنانية إلى البيت الأبيض والأليزيه لتفادي التصعيد . فوكالة رويترز نقلت عن مصادر ان الرئيس الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي تحدثا إلى مسؤولين في البيت الأبيض والرئاسة الفرنسية في وقت متأخر أمس وعبَّرا عن قلقهما بشأن وضع وقف إطلاق النار.

ويبدو ان الأتصالات نجحت في لجم التصعيد .

لكن ما يسري في لبنان ، يبدو أنه لا يسري في سوريا حيث اغتالت إسرائيل مسؤولاً في حزب الله . طائرة إسرائيلية من دون طيار هاجمت سيارةً في منطقة جسر عقربا في العاصمة دمشق على الطريق المؤدي إلى المطار الدولي ما أدى إلى مقتل سلمان جمعة مسؤول ملف حزب الله في الجيش السوري.

الأطراف الثلاثة المعنيون : إسرائيل وحزبُ الله وسوريا ، التزموا الصمتَ حيال الحادثة .

ميدانياً ، في الجنوب ، خروقات كثيرة لوقف النار، في وقت بدأ يكتملُ عقد لجنة المراقبة. فبعد تسمية رئيس اللجنة ، الأميركي ، وتسمية الجنرال الفرنسي ، اليوم تمت تسمية العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّلَ لبنان في اللجنة.

في الحراك السياسي، وبعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من كانون الثاني المقبل موعدًا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، اجتماعٌ لكتل معارِضة في معراب ، وبيان يتحدث عن " أن تاريخ 9 كانون الثاني يجب ان يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار". البيان أصر على ان تكون جلسةُ 9 كانون الثاني مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور.

في الملف السوري ، ووفق مصدر أمني في شرق سوريا ومصدر في الجيش السوري، أن الضربات الجوية استهدفت أيضا جماعاتٍ مسلحة مدعومة من إيران تدعم قواتِ الحكومة السورية في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتطورٌ أميركي،/ موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم الثلاثاء ذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران على عشرات الكيانات منها ناقلات نفط وشركات شحن.