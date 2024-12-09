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مقدمة النشرة المسائية 09-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-09 | 12:52
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مقدمة النشرة المسائية 09-12-2024
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مقدمة النشرة المسائية 09-12-2024
في اليوم الثاني على سقوط الرئيس بشار الأسد ولجوئه ، حسبما أعلِن ، إلى روسيا ، ودخول الجولاني دمشق ، كيف يبدو المشهد في سوريا أولًا وفي دول الجوار, وفي الخطوات الدولية مما جرى؟
في دمشق تُعاوَد الحياة العادية اعتبارًا من غد/ ويفتح المصرف المركزي والمصارف.
حكوميًا ، أعلن أحمد الشرع المكنَّى بالجولاني ، عن تكليف محمد البشير تشكيلِ الحكومةٍ الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
في الحدود مع لبنان ، واقع يراوِح بين الريبة والروايات والمعطيات التي تحتاج إلى التدقيق والتوضيح من المعنيين ولاسيما من قيادة الجيش ومديرية الأمن العام:
اخبار عن دخول جماعات موالية لنظام الأسد ولحزب الله فرع سوريا لبنان, ومنع بعضها الاخر ،وهناك أخبار عن أن عناصر وضباطاً من الجيش السوري دخلوا كمدنيين.
هذه الأخبار المقلِقة ، إذا صحَّت، تستدعي توضيحات من الحكومة ومن الجيش ومن الأمن العام ، لئلا تبقى الحدود عرضةً للأخبار والروايات.
في المقابل ، كيف بدأ بعض الدول يتعاطى مع النازحين السوريين؟
فرنسا: نعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء .
اليونان علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري .
ألمانيا : تقييم طلبات اللجوء يَعتمد على تطور الاوضاع في سوريا.
النمسا أمرت بوقف النظر في طلبات اللجوء.
واضح من هذه العيِّنة الأوروبية أن هناك قرارًا أوروبيا بإعادة النازحين إلى سوريا، فهل يحذو لبنان حذو الدول الأوروبية ؟ ام يبقى الأمر خاضعًا للمزايدات والاستنسابية ، كما في اي ملف تجري معالجته؟
بالعودة إلى التطورات داخل سوريا ، الإنشغال لليوم الثاني بالسجون والمساجين، حيث أنه لا يمكن التمييز بين بعض السجون والمسالخ ، مثلما هي الحال بالنسبة إلى سجن صيدنايا، أما عن واقع السجناء اللبنانيين ، فالأمر يبدو انه يحتاج إلى تدقيق، للتمييز بين الوقائع والأمنيات المشروعة لأهلهم.
اللافت في مواقف اليوم ، تهنئة حركة حماس الشعب السوري على ما وصفته "بتحقيق تطلعاته في الحرية والعدالة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد."
البداية من المعابر ، بين الحقائق وبين المعطيات المزيفة.
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
09-12-2024
سقط الاسد… حان الوقت لنَبني دولة ويكون لبنان في لبنان وسوريا في سوريا
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