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مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-12 | 12:46
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مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024

سوريا على المسار الدستوري والبرلماني، فقد أعلن في دمشق عن أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد لثلاثة شهور، ما يعني أن سوريا ستكون على موعد مع دستور جديد، ومع انتخابات نيابية في الربيع المقبل، اي في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الثورة السورية، وبالتزامن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة للإشراف على هذين الاستحقاقين. 
في موقف إيراني بالغ الأهمية ويعكس سياسة التكيف التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية ، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن بلاده عليها "التكيف مع الوقائع" الجديدة في سوريا، ويضيف : أن "الاستراتيجيات يجب أن تتغير وفقا للظروف، ولا يمكننا حل العديد من القضايا العالمية والإقليمية بالجمود واستخدام التكتيكات نفسها".
فهل هذا يعني أن إيران تريد أن تتكيف مع السلطة التي بدأت تتكون في سوريا؟ وماذا عن حلفائها الآخرين ، وأذرعها في المحور والممانعة؟ 
بالتزامن مع التحول الإيراني، مزيدٌ من الأهتمام التركي والقطري في الشأن السوري: 
فبحسب وزارة الإعلام السورية ، وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز المخابرات التركي ورئيس جهاز أمن الدولة القطري يجتمعون مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير .
وكانت سوريا شهدت اليوم ظهور أحد المفقودين من جنسية أميركية ، وهذا الظهور اثار بلبلة في بداية الأمر بعدما ساد اعتقاد أنه الصحافي أوستن تايس ، ليتبيَّن لاحقًا أنه شخص آخر. 
في قضية التوغل الاسرائيلي في الأراضي السورية، أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مستشار الامن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الجيش الاسرائيلي  لن يغادر المنطقة العازلة قبل تشكيل قوة دولية قادرة على تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974. 
في الملف الرئاسي في لبنان ، الحراك النيابي يتصاعد سعيًا للدخول في مرحلة الأسماء والترشيحات والمرشحين، هذا الحراك مازال في طور تبادل الأفكار والمقترحات ، لكن ما هو واضح حتى الآن أن الأمور لم تنضج بعد، وسُجِّل اليوم ترشيح علني رسمي للنائب نعمت افرام.
 

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