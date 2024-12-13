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o
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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 13-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-13 | 13:32
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مقدمة النشرة المسائية 13-12-2024
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مقدمة النشرة المسائية 13-12-2024
الجمعة الاولى لسقوط الأسد وتسلم الجولاني السلطة، كانت ضخمة، في استعراض للقوة الشعبية للسلطة الجديدة ، وفي تأكيد على أن سوريا دخلت عصرًا جديداً بعد عصر البعث الذي امتد أكثر من ستين عامًا. ودائمًا السؤال: ماذا عن اليوم التالي؟
سوريا حتى الساعة، تلملم تَركَة نصف قرن :
سجون ، مخفيون ، تعذيب ، هروب. وكأن السلطة الجديدة امام تحديات هائلة : كيف ستضبط بلدًا كان في نصف قرن تحت حكمٍ عائلي ديكتاتوري؟ وكيف ستضبط بلدًا واقعاً في حرب منذ ثلاثة عشر عامُا، وأكثرُ من ثلث شعبه نازح ومشتت في أصقاع العالم، والأكثر، في دول الجوار: من تركيا إلى العراق إلى الأردن إلى لبنان.
السلطة الجديدة بدأت المواجهة : تجميد الدستور والبرلمان في الفترة الانتقالية الممتدة ثلاثة أشهر.
الخطوة السياسية الأبرز تمثلت في الحضور التركي القطري، ثم التأييدِ الرسمي من مملكة البحرين..
في الموازاة ، انفتاح غربي. الاتحاد الأوروبي يتطلع للتواصل "قريبا" مع السلطات الجديدة في سوريا.
في شأن آخر ، أزمة روسية مع السلطة الجديدة.. مصادر روسية وسورية قالت اليوم إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا تم تعليقها بسبب الضبابية بشأن الحكومة الجديدة، وتأخرِ سداد المدفوعات. ولم تصل سفينتان الى وجهتهما، وهما محملتان بالقمح الروسي وكانتا متجهتين إلى سوريا.
إلى العراق، حيث حمل وزير الخارجية الأميركي رسالة طمأنة بعد التغيير الهائل في سوريا.
اما في لبنان ، فالإنشغال الأكبر هو في موضوع المعابر، ويبدو انها ضُبطت ولاسيما عند معبر المصنع، والتحدي الثاني عند معابر الشمال. ومن هذا الملف نبدأ .
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