مقدمة النشرة المسائية 17-12-2024

الحدث السوري مازال يتقدَّم ما عداه، سواء الإسرائيلي – الحمساوي، أو اللبناني:

هرولة دبلوماسية في اتجاه السطة الجديدة في دمشق: دول تعيد فتح سفاراتها، ودول ترفع أعلامها على سفاراتها، بعدما كانت منكَّسة منذ عام 2011.

أما الحدث الأهم في هذه الهرولة، فلقاء مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة "توم فليتشر" أحمد الشرع ، والأهم من كل ذلك حديثه عن "شعور مشجّع" بعد اجتماعات عقدها في دمشق بالسلطات الجديدة، مشيرا إلى وجود "أساس لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي". فليتشر كتب على

منصة "إكس": "إن هناك لحظة أملٍ حذِر في سوريا".

تزامن هذا الموقف وما أعلنه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن لمجلس الأمن اليوم من أن "هناك استعدادا دوليا واضحا لتوفير الاحتياجات الهائلة، ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات".



نبقى في الملف السوري مع قراءة في غاية الأهمية لوليد جنبلاط بعد لقاء استثنائي في دار الطائفة الدرزية. جنبلاط رأى أنه "لا يمكن إلاّ أن نتعاطى بإيجابية وانفتاح مع النظام الجديد، ولا بد من تصحيح بعض الأخطاء التاريخية عند البعض، نريد سوريا ديمقراطية ومتعددة ومتنوعة يقرر أهلها مستقبلها، نحترم الخصوصيات السورية ونساعد من بعيد ومن قريب عند الضرورة".

جنبلاط، وفي محاولة منه لرسم خارطة طريق للعلاقة اللبنانية – السورية، خطا خطوة كبيرة إلى الأمام باقتراح ما يلي:

"لنتقدم في لبنان بمذكرة توضح كيف نتصور سوريا المستقبل؟ وكيف نرى سوريا المستقبلية والعلاقات اللبنانية والسورية؟ وكيف نعيد النظر بمعاهدة الأخوة والصداقة؟ وهناك مهمّة ترسيم الحدود، أي شبعا وكفرشوبا ومهمات أخرى".

وفي الحركة الدرزية في اتجاه سوريا، وفدٌ كبير برئاسة وليد جنبلاط يضم شخصيات سياسية ومشايخ من الطائفة الدرزية، سيتوجه في عطلة نهاية الاسبوع الى العاصمة السورية لتهنئة السلطة الجديدة في سوريا.

في دمشق، تزامنا، قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، إلتقى مشايخ من الطائفة الدرزية في سوريا، وقال أمامهم: "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، وسوريا يجب أن تبقى موحدة".

إسرائيل عينها على الحدود مع سوريا وعلى ملف الأسرى...

في ملف الحدود، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا للاطلاع على الوضع في جبل الشيخ.. ويأتي هذا التطور بعد تقدم الجيش الاسرائيلي في الاراضي السورية انطلاقا من مرتفعات الجولان.

وفي ملف الأسرى، تحرُّك اسرائيلي مصري قطري، ولكن لا دخان أبيضا حتى الساعة، وإنْ كان هناك تقدم.