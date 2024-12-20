الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 20-12-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-20 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2024

محور جديد إسمه سوريا ما بعد الأسد ، هذا المحور بحظى باهتمام إقليمي ودولي، ويستقطب الموفدين: من أميركيين وأوروبيين، فيما الحركة العربية عمومًا في اتجاهه خجولة ومتريثة.
اليوم وفدٌ أميركيّ رفيع في دمشق، وكلام بالغ الاهمية للرئيس التركيّ رجب طيب أردغان ، في الشأن السوري يؤكد أن تركيا باتت العرَّاب للسلطة السورية الجديدة.

الوفد الأميركيّ عقد إجتماعًا مع قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، ومصدر في السلطة الجديدة وصف اللقاء بالإيجابيّ، وستصدر عنه نتائج إيجابية إن شاء الله"، كما قال المصدر.
 
كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركيّ أن اللقاء كان جيدًا ومفيدًا.

الوفد الأميركيّ ضم الدبلوماسية الأميركية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسيّ لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين الذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا.
 
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قال إنّ الوفد سيناقش مجموعة من المبادئ مثل عدم الإقصاء واحترام حقوق الأقليات التي تريد واشنطن تضمينها في مرحلة الانتقال السياسيّ في سوريا.

وسيعمل الوفد أيضًا على الحصول على معلومات جديدة عن الصحافيّ الأميركيّ أوستن تايس.

وفي سياق الاستقطاب السوريّ، وفد من المشايخ الدروز في لبنان برئاسة القاضي غاندي مكارم ممثلًا شيخ العقل الدّكتور سامي أبي المنى، ووليد جنبلاط، زار سوريا، وتزامنت الزيارة مع زيارة وفد من جبل الشّيخ برئاسة الشّيخ أبي نبيل سليمان كبول، واستقبل الوفدين الشيخ يوسف جربوع أحد مشايخ عقل الطائفة في سوريا.
 
يًذكَر أن وليد جنبلاط، على رأس وفد، سيزور دمشق آخر الأسبوع.

في الملف الرئاسيّ، أعلن جنبلاط  "أننا اخترنا دعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة لأنه يمثّل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من اجل استقرار لبنان وهو مهم جدًا في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد".

وقال جنبلاط في لقاء مع مجلس العلاقات العربية الأميركية، عبر الفيديو، ونشره موقع " الأنباء" : "أتمنى انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني واعتقد أن جوزيف عون هو مرشّح مدعوم من قبل الإدارتين القديمة والجديدة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

20-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-19

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-18

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-17

مقدمة النشرة المسائية 17-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-15

مقدمة النشرة المسائية 15-12-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-19

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-18

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-17

مقدمة النشرة المسائية 17-12-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-16

مقدمة النشرة المسائيّة 16-12-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:56

الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من المنطقة المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في دونيتسك

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-17

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: وصلنا نقطة ينبغي أن نتمكن خلالها من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

LBCI
آخر الأخبار
08:12

بلومبرغ عن بيان حكوميّ: واشنطن تضيف 9 سفن و8 شركات تقول إنّها متورطة في تجارة النفط الإيرانيّ إلى قائمة العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جرح الحرب يبقى مفتوحا.... مئات المفقودين والشهداء وحزب الله لم ينته من الاحصاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

محاولات مستمرة لتبديد عقبات صفقة تبادل الأسرى المحتملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الـLBCI في القطيفة الشاهدة على مقبرة جماعية قد تكون الأكبر في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أجواء العيد في زغرتا... إليكم المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جرح الحرب يبقى مفتوحا.... مئات المفقودين والشهداء وحزب الله لم ينته من الاحصاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

دروز سوريا يرفضون مشاريع الأسرلة ويحمّلون وليد جنبلاط رسالة قبيل لقائه أحمد الشرع

LBCI
أخبار دولية
13:27

ليف في دمشق... وهذا ما في تفاصيل تحركاتها

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 20-12-2024

LBCI
أخبار دولية
11:43

الـLBCI جالت في شوارع باب توما الحي المسيحيّ في دمشق

LBCI
أخبار دولية
09:28

إلغاء المؤتمر الصحافي للوفد الأميركي في دمشق "لأسباب أمنية"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:02

وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
01:15

أدرعي يذكّر سكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

LBCI
حال الطقس
03:54

استقرار قبل المنخفض الجويّ..

LBCI
أخبار دولية
11:43

الـLBCI جالت في شوارع باب توما الحي المسيحيّ في دمشق

LBCI
صحف اليوم
00:58

مصادر لـ"الشرق الأوسط": ميقاتي أعطى تعليمات للمؤسسات اللبنانية للتعاون مع "هيئة تحرير الشام"

LBCI
اسرار
23:26

أسرار الصحف 20-12-2024

LBCI
خبر عاجل
03:22

أ.ف.ب: وفد أميركي يصل الى مقر إقامة قائد هيئة تحرير الشام في دمشق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More