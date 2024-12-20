مقدمة النشرة المسائية 20-12-2024

محور جديد إسمه سوريا ما بعد الأسد ، هذا المحور بحظى باهتمام إقليمي ودولي، ويستقطب الموفدين: من أميركيين وأوروبيين، فيما الحركة العربية عمومًا في اتجاهه خجولة ومتريثة.

اليوم وفدٌ أميركيّ رفيع في دمشق، وكلام بالغ الاهمية للرئيس التركيّ رجب طيب أردغان ، في الشأن السوري يؤكد أن تركيا باتت العرَّاب للسلطة السورية الجديدة.



الوفد الأميركيّ عقد إجتماعًا مع قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، ومصدر في السلطة الجديدة وصف اللقاء بالإيجابيّ، وستصدر عنه نتائج إيجابية إن شاء الله"، كما قال المصدر.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركيّ أن اللقاء كان جيدًا ومفيدًا.



الوفد الأميركيّ ضم الدبلوماسية الأميركية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسيّ لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين الذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا.

وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قال إنّ الوفد سيناقش مجموعة من المبادئ مثل عدم الإقصاء واحترام حقوق الأقليات التي تريد واشنطن تضمينها في مرحلة الانتقال السياسيّ في سوريا.



وسيعمل الوفد أيضًا على الحصول على معلومات جديدة عن الصحافيّ الأميركيّ أوستن تايس.



وفي سياق الاستقطاب السوريّ، وفد من المشايخ الدروز في لبنان برئاسة القاضي غاندي مكارم ممثلًا شيخ العقل الدّكتور سامي أبي المنى، ووليد جنبلاط، زار سوريا، وتزامنت الزيارة مع زيارة وفد من جبل الشّيخ برئاسة الشّيخ أبي نبيل سليمان كبول، واستقبل الوفدين الشيخ يوسف جربوع أحد مشايخ عقل الطائفة في سوريا.



يًذكَر أن وليد جنبلاط، على رأس وفد، سيزور دمشق آخر الأسبوع.



في الملف الرئاسيّ، أعلن جنبلاط "أننا اخترنا دعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة لأنه يمثّل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من اجل استقرار لبنان وهو مهم جدًا في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد".



وقال جنبلاط في لقاء مع مجلس العلاقات العربية الأميركية، عبر الفيديو، ونشره موقع " الأنباء" : "أتمنى انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني واعتقد أن جوزيف عون هو مرشّح مدعوم من قبل الإدارتين القديمة والجديدة".