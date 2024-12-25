مقدمة النشرة المسائية 25-12-2024

ميلاد مجيد

تقترب الاستحقاقات وتضيق المهل، لا في لبنان فحسب ، بل من واشنطن إلى بيروت، مرورًا بأكثر من عاصمة:

فالعالم يسير على توقيت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

سوريا تسير على توقيت إنتهاء مهلة تعليق الدستور وعمل البرلمان، فماذا سيجري بعد انتهاء المهلة؟ كيف سيكون شكل الدستور ؟ ماذا سيوضَع في بند

" نظام الحكم" ؟ وفي بند " إنتخاب الرئيس" ؟ وهل يكون أحمد الشرع أولَ رئيس لسوريا بعد سقوط نظام الأسد وإنتهاء حكم البعث.

في سوريا اليوم دولتان تعبِّران عن الاهتمام، وتثيران الاهتمام : تركيا التي أعلن رئيسها رجب طيب أردوغان أن بلاده ستفتتح قنصلية في حلب. وقطر التي عبرت عن إهتمامها بالاستثمار في اكثر من قطاع .

وفي لقاء يحمل أكثر من مغزى ، وزير الخارجية التركي في الإمارات، ولقاء بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد ، بحث في ملفات عدة، بينها التطورات في سوريا.

ومن سوريا أيضًا، إشارة من السلطة الجديدة الى أنها باشرت القيام بمهمةٍ وعدَ نظام الاسد أنه سيقوم بها لكنه نكث بوعده ، وهي مكافحة الكابتاغون: اليوم أحرقت السلطة الجديدة نحو مليونٍ من حبوب الكبتاغون ، عُثر عليها في مستودع داخل المربع الامني في منطقة كفرسوسة.

في التوقيت بين إسرائيل وحماس ، مفاوضات الأسرى عادت إلى المربع الأول، وسط تبادل إتهامات عن العرقلة: حماس تتهم إسرائيل بأنها وضعت "شروطا جديدة" أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق. إسرائيل ترد أن حماس هي من تخلق "عقبات جديدة" .

لبنان يسير في توقيتين : موعدِ جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، والمهلةِ التي جرى تحديدها للهدنة. بالنسبة إلى جلسة التاسع من كانون الثاني، التحليلات كثيرة والمعطيات الدقيقة قليلة. ما هو مؤكد ان الجلسة، وحتى إشعار آخر ، قائمة، وما هو أكثر من ذلك يدخل في باب التحليلات.

لبنانيًا أيضًا، قائد الجيش العماد جوزيف عون في السعودية غدًا.

وإرتباطًا بالهدنة، آموس هوكستين في بيروت قريباً، فهل يكون بندا إتفاق وقف النار وموعد التاسع من كانون الثاني، في الملف الذي يحمله عادةً ؟

لكن البداية من الميلاد في لبنان والعالم.