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o
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o
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o
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o
متن
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مقدمة النشرة المسائية 26-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-26 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 26-12-2024
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مقدمة النشرة المسائية 26-12-2024
عاد التوتر: من جنوب لبنان وصولاً إلى اليمن، مروراً بسوريا...
في جنوب لبنان، إسرائيل تتوغل وتقوم بأعمال تدمير، ما حدا بقوات الأمم المتحدة إلى إصدار بيان عبرت فيه عن قلقها إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكا للقرار 1701.
لكن ماذا بعد هذا البيان؟ لا شيء واضحاً...
إلى اليمن حيث أغارت مئة طائرة إسرائيلية على مواقع للحوثيين، ويقول الجيش الاسرائيلي إنه قصف "أهدافا عسكرية" تابعة للحوثيين، متهماً أياهم بأنهم "في صلب محور الإرهاب الإيراني".
في سوريا، تقول القيادة الجديدة إنها ضبطت ما حدث في طرطوس، وأعلنت أنها أوقفت رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا، غداة اشتباكات أعقبت محاولة اعتقاله.
دائما في الملف السوري، وفي جديد التعيينات وأبرزها، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات السورية، ويُعتبر خطاب اليد اليمنى للشرع، وباكورة لقاءاته اليوم المشاركة في اجتماع الشرع مع رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري.
وفي أرفع اتصال رسمي لبناني - سوري، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب هنأ نظيره السوري، مؤكداً "تطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا.
لبنانيا، قائد الجيش العماد جوزاف عون في السعودية، ولا تفاصيل عن مضمون الزيارة، لا من الجانب اللبناني ولا من الجانب السعودي.
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