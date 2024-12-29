مقدمة النشرة المسائية 29-12-2024

على أبواب أسبوعٍ انتقالي بين سنةٍ ترحل وسنة تُطل، تبدو الملفات وكأنها ستنتقل في هذا الأسبوع، كما هي، من سنة إلى سنة.



لبنانيًا، جنوبًا، الحرب مستمرة ولو بمسميَّات أخرى. إسرائيل تواصل عملياتها من حيث توقفت، ولكن بطريقة موضعية وتتحاشى العمليات من الجو، وتستعيض عنها بعمليات تحت الأرض، من خلال تفجير أَنفاق ومستودعات ذخيرة. والواضح أن إسرائيل تغطي عملياتِها بما تقول إنه بالتوافق مع الولايات المتحدة الاميركية. في هذا السياق، أورد تقريرٌ للجيش الاسرائيلي أن الجيشَ سيكثف عملياته للقضاء على مخازن حزب الله وانفاقِه، وهو استهدف صباح اليوم بلدة الطيبة بعدما كشفت وحدةُ الهندسة مواقعَ لأسلحة تم تدميرها.



وفي سياق استعداده للبقاء لفترة تتجاوز المتفق عليها في المرحلة الاولى من اتفاق وقف النار، أعلن الجيش انه ينسق خطواته مع الإدارة الأميركية الحالية، وسيواصل التنسيق بكل ما يتعلق ببقائه في لبنان مع الإدارة المقبلة، متحدثا عن سببين رئيسين يُبقيانه في لبنان: الأول أن انتشار الجيش اللبناني في المنطقة يتم ببطء كبير خلافا لما اتُفق حوله.



والثاني كثرة سلاح حزب الله، وهي تنكشف في المنطقة بالتزامن مع محاولات الحزب لاعادة تجميع قوته العسكرية بمساعدة إيرانية.



محصِّلة الموقف الاسرائيلي بقاء جيشه في لبنان حتى إشعار آخر وليس وفق مهلة الهدنة.



في الملف السوري، كلام بالغ الأهمية لقائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع عن الدستور والانتخابات، ففي حديث إلى قناة العربية، قال الشرع: إن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، إذ أن أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.



في تطور تركي – كردي يمكن أن ينعكس على الوضع الكردي في سوريا، في العلاقة مع السلطة الجديدة، ملامح تقارب تركي - كردي. نائبان تركيان أعلنا أن زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان أشار إلى أنه قد يكون مستعدا لدعوة المسلحين الأكراد إلى إلقاء السلاح. هذه الخطوة، في حال تمت، يمكن أن تريح الوضعَ في سوريا بين قسد والسلطة الجديدة في سوريا، فهل من مايسترو يهيئ لكل هذه التقاربات؟