مقدمة النشرة المسائية 31-12-2024

لعلها من المرات القليلة التي تكون ملفاتُ سنة راحلة موصولة بسنة آتية، ينطبق هذا الواقع على ملفات لبنان كما على ملفات المنطقة. الـ2025 ترثُ من الـ 2024 كل الملفات، المُنجزة منها وغير المنجزة، فحتى المنجز، هناك تداعياتُه.في الـ2024، لبنانيًا، تلقى حزب الله ضربة قاسية جدًا، على مستوى القيادات، وميدانيًا، تداعياتُ هذه الضربة ستستمر في السنة الجديدة.في الـ 2024، لم ينجح لبنان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وانتقل هذا الملف إلى السنة الجديدة، والتوقع في شأنه ليس سهلا على الإطلاق، ولكن ما هو شبهُ مؤكد انه سيكون للبنان رئيسٌ جديد في السنة الجديدة.في الـ2024، سقط نظام الأسد في سوريا، جلس إلى كرسيه الجولاني سابقًا،الشرع اليوم، تغييراتٌ هائلة تجري في سوريا، يوميًا وتباعاً، والملف السوري سيبقى في الواجهة إقليميًا ، خصوصًا ان الأجندة للسلطة الجديدة تتخطى السنة الجديدة خصوصًا بالنسبة إلى الدستور والانتخابات.في الـ2024 ، تلقت حركة حماس ضربةً غير مسبوقة ، وستؤثر هذه الضربة على مستقبل الحركة وعلى قطاع غزة وعلى الملف الفسطيني ككل.في الـ2024 فاز دونالد ترامب في أميركا، ويستعد للعودة إلى البيت الابيض بعد عشرين يومًا، وتحولاتُ عهده بدأت قبل ان يصل.لعل الـ2024 من أكثر السنوات التي تحتاج إلى مراجعة وتشريح، لاستيعاب التحولات الهائلة التي جرت فيها، ولم تكْفِ ايامُها الـ365 لتفسير هذه التحولات، ولعل العنوانَ الأهم فيها أن عنصر الشباب سيكون له المجال الأبرز لأخذ المبادرة وقيادة العالم الذي أصبح يتحرك وفق قوانينَ تكنولوجية يبرع فيها الشباب أكثرَ من غيرهم.هؤلاء الشباب، ولاسيما في لبنان، ما هي احلامهم؟من هذا السؤال نبدأ .