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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 3-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-03 | 12:54
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مقدمة النشرة المسائية 3-1-2025
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مقدمة النشرة المسائية 3-1-2025
انتقلت الأنظار اليوم إلى الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، سواء على معبر المصنع جديدة يابوس، أو على معبر غير شرعي بين معربون اللبنانية وسرغايا السورية.
على معبر المصنع جديدة يابوس ، اتخذت السلطات السورية اجراءات غير مسبوقة، ويبدو من خلال المعطيات، أن المعالجة يفترض أن تتم على مستوى أعلى من المعالجات الميدانية على الأرض.
الوضع بين معربون وسرغايا مختلف، وله علاقة بمهربين سوريين حاولوا منع الجيش اللبناني من إقفال معبر غير شرعي، ما أدى إلى اشتباكات.
وهذا المساء، ووفق معلومات الـLBCI: توقف الاشتباكات بعد ارسال هيئة تحرير الشام قوة الى سرغايا واجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها.
في قضية الطائرة الإيرانية، زوبعة وانتهت بعدما حاول أحد الركاب، وهو موظف في السفارة الإيرانية، الدخول دون أن يسمح بتفتيش حقائبه، والحادثة هي الثانية، وكأن هناك كباش لكسر قرار للسلطة التنفيذية بمنع أي دخول من دون تفتيش، لِما لهذه المخالفة من تبعات ديبلوماسية وأمنية.
في الجنوب إسرائيل تواصل اعتداءاتها، والتعويل على زيارة الموفد الأميركي آموس هوكستين .
في التطورات السورية ، حضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السلطات في سوريا على عدم إقامة حكومة إسلامية ،وذلك في تصريحات في ختام زيارة التقت خلالها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع. وشددت بيربوك على أن "أوروبا ستدعم" سوريا خلال المرحلة الانتقالية، لكنها "لن تموّل هيئات إسلامية جديدة"، مشيرة الى أن ذلك "ليس فقط ضمن مصالحنا الأمنية الخاصة، لكنني سمعته مرارا وتكرارا من العديد من السوريين في ألمانيا... وهنا في المنطقة".
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