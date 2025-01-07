مقدمة النشرة المسائة 7-1-2025

من أرنب الرئيس بري إلى شيطان التفاصيل، لعلها الجلسة ُالأكثر غموضًا، ما لم يحدث العكس ،منذ جلسات انتخابات الرئاسة ما بعد الطائف.



خمسة انتخابات رئاسية منذ ما بعد الطائف: الرؤساء عُرفوا مسبقًا: معوض، الهراوي، لحود، سليمان، عون. ويبدو أن الإنتخاب السادس ليس كذلك، لماذا؟ لأن الجميع يلعبون "صولد " أو سياسة حافة الهاوية.



اللاعبُ الرئيس في الداخل، الرئيس نبيه بري، وقفَ، حتى الساعة، في وجه الأميركيّ والسعوديّ، ورمى على الطاولة ورقة الفيتو على العماد جوزيف عون، ومن باب رفع السقف، يعلِن احدُ نواب "حزب الله" أن مرشحهم هو سليمان فرنجيه.



بورصة الرئاسة لا تلتزم دوامًا معينَا، فهي " فاتحة" اربعًا وعشرين ساعة على أربع وعشرين، حتى موعدِ افتتاح الجلسة بعد غد الخميس، وقد تستمر البورصة حتى بعد افتتاح الجلسة، لأن المفاجآت واردة في الداخل، وربما تُبدل التحالفات والاستقطابات.



سؤالان ما بعد الجلسة: ماذا إذا وصل رئيسٌ تتحفظ عنه الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية؟ هل يقتصر عهده على المداومة في قصر بعبدا؟ والسؤال الثاني: ماذا لو طارت الجلسة ولم يتم انتخابُ رئيس؟ فماذا سيحصل في هذه الحالة في ظل مراكمة الملفات.



ساعات عصيبة يمر بها لبنان، فهل يُدرِك النواب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم؟ هل يدرك كل ٌ منهم أن الورقة التي سيضعونها في صندوقة الإقتراع، يمكن ان تكون الورقة الرابحة للبداية في إنقاذ لبنان، ويمكن ان تكون ورقة ً محروقة وتُدخِل البلد في المجهول؟