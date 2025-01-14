مقدمة النشرة المسائية 14-1-2025

أكثر من عهد جديد... نهجٌ جديد وروحية جديدة ربما اللبنانيون لم يعتادوا عليها، فجاءت المفاجآت على شكل صدمات.



أولى المفاجآت من الرئيس المكلَّف نواف سلام الذي يبدو أنه كتب تصريحه الأول في الطائرة التي أقلته من لاهاي إلى بيروت، ومن على علو آلاف الأقدام كتب الردَ على النائب محمد رعد من دون أن يسميه، فقال: "لستُ من أهل الإقصاء بل من أهل الوَحدة ولا من أهل الإستبعاد بل من أهل الشراكة الوطنيّة ويداي ممدودتان للجميع".



لم يكتفِ الرئيس المكلَّف بالرد على حزب الله بل حاكى الناس و"حكَّ" على جُرحهم، فخاطبهم قائلا: "علينا تحقيقُ العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصافُ المودعين الذين خسروا أموالهم"... ووضع الرئيسُ المكلَّف يدَه على أعقدِ قضية في الدولة: "آن الأوان لـ"نفض" الإدارة التي قامت على الزبائنيّة".



كلام الرئيس المكلَّف يبدو أنه draft البيانِ الوزاري، وما ظهر منه لا يحتمل أي اعتراض من أحد, وسيكون النواب في وضعٍ حرِج في حال الاعتراض عليه.



حتى أن ما حُكي عن امتعاض من ثنائي أمل حزب الله , ومحاولةِ تعميمه على امتعاض شيعي، جرى امتصاصُ محاولة توسيعِه من خلال وفد المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي زار بعبدا وكلام نائب رئيس المجلس عن تأييد خطاب القسم.



الاستشاراتُ النيابية غيرُ الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف نواف سلام في مجلس النواب في ساحة النجمة تبدأ العاشرة من قبل ظهر غد، وتنتهي السادسة والنصف من بعد غد الخميس.



بحسب الجدول، فإن آخر كتلتين في الاستشارات كانتا كتلة التنمية والتحرير ثم كتلة الوفاء للمقاومة، لكن الرئيس نبيه بري أبلغ الرئيس المكلف أن الكتلتين لن تشاركا في الاستشارات. إلا أن مصادر مطلعة تحدثت لاحقا عن مساعٍ لثني الكتلتين عن قرارهما.



وهذا المساء، تلقى الرئيس بري اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.