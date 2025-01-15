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مقدمة النشرة المسائية 15-1-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-15 | 13:10
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مقدمة النشرة المسائية 15-1-2025
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مقدمة النشرة المسائية 15-1-2025

"لبنان بدو يمشي" ثلاث كلمات قالها الرئيس نبيه بري للـLBCi، وهي تختصر الكثير.

فبري بحديثه هذا تقول اوساطه انه يؤكد ان كلَ ما نقوم به يصبَ في مصلحة البلد ونهوضِه واستعادةِ عافيته، واعادةِ الدورةِ الإقتصادية واعادةِ الإعمار، وذلك لا يتم الا بتكاتفِ اللبنانيين، جميع اللبنانيين.

بكلامه هذا، وعلى الرغم من مقاطعة كتلتي امل وحزب الله الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، يكون بري يمسك بيدي الرئيس المكلف نواف سلام الممدوتين بحسب ما اعلنه في خطاب التكليف امس.

وهو اي سلام، بقليل من الكلام استمع الى الكثير من مطالب النواب، وهو سيقول للرئيس بري ما في جعبته ويسمع منه كذلك في محادثاتهما الجمعة، لكنه عندما تنتهي الاستشارات  غير الملزمة سيكون بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وحده مهندس حكومة العهد الاولى.

بناء عليه، وعلى سيناريو انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتكليف الرئيس نواف سلام، يفترض ان تشكل الحكومة سريعا، لينطلق العمل الحقيقي.

فالعالم من حولنا،غير معني بمناكفاتنا، وتطوراته ايضا سريعة.

فاليوم، صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس على طريق الانجاز، ويتوقع ان يصوت عليها المجلس الوزاري المصغر غدا، فيما وفد حماس سلم الوسطاء، اي قطر ومصر، الموافقة على وقف النار وتبادل الاسرى.

صفقة ستنهي حربا قاسية، وتفتح في المقابل محادثات حول التطبيع بين اسرائيل وعدد من الدول، على رأسها السعودية، يريدها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي قال منذ قليل: لدينا اتفاق حول الرهائن" في الشرق الأوسط وسيطلق سراحهم قريبا، وسأعمل على اتفاقيات ابراهام وتوسيع نطاقها.

اما الغد القريب، فتاريخه العشرين من كانون الثاني، عندما يصل ترامب الى البيت الابيض. 

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