مقدمة النشرة المسائية 17-1-2025

إذا تجاوزنا قليلا التفاصيل البروتوكولية، فإنه بالإمكان الإعتقاد أن الحاضنة العربية - الدولية للبنان قد بدأت. وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت تندرج في هذا السياق، حيث أن هذه الزيارة لا بد أن تكون منسَّقة مع الجانبين الأميركي والسعودي اللذين يوليان أهمية قصوى للوضع اللبناني.



الاهتمام الفرنسي، ومن ورائه الإهتمامان الأميركي والسعودي، يرجَّح أن يكون عاملاً مسهلاً للمرحة الثالثة من إعادة تكوين السلطة، تشكيل الحكومة، بعد التكليف وبعد انتخابات رئاسة الجمهورية.



بالتوازي، الإيجابيات تلف المنطقة. الصفقة بين إسرائيل وحماس أنجزت، والتنفيذ يبدأ بعد غد الأحد، ونتنياهو حافظ على حكومته.



هكذا يدخل ترامب البيت الأبيض الإثنين وقد طويت حرب طوفان الأقصى، وحرب الإسناد والمشاغلة، وانتهاء الفراغ الرئاسي لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا.



أكثر من إشارة تزامنت مع زيارة ماكرون: الرئيس عون طلب من الرئيس ماكرون أن تستأنف توتال التنقيب. فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار.



هذا الاهتمام الفرنسي بلبنان يأتي من ضمن الاستراتيجية الفرنسية للمحافظة على وجودها في الشرق الأوسط بعدما انحسر هذا الوجود تدريجيا في القارة الإفريقية.



في مسار تأليف الحكومة، إجتماع هذا المساء بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.