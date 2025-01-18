مقدّمة النشرة المسائيّة 18-01-2025

بعد الرئيسين الفرنسي والقبرصي والامين العام للامم المتحدة وعدد ٍ من وزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي، تنتظر بيروت ما يمكن اعتبارُه اللقاء الاهم، وهو وصول وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اليها،

ما يغلق ازمة ديبلوماسية دامت سنواتٍ طويلة، نشأت مع الرياض، ليفتح علاقاتٍ جديدة ً بين دولتين، قُوامُها اعادة التوازن الى لبنان ، والابتعادُ كليا عن سياسة الابتزاز التي لطالما اتُبِعت لبنانيا .

تزامنا، ستُفعَّل محادثاتُ تأليف الحكومة بين الرئيس المكلف نواف سلام وثنائي امل حزب الله من جهة، وبينه وبين رئيس الجمهورية جوزيف عون من جهة اخرى، لاعلان الحكومة.

وفي هذا الاطار، علمت الlbci ان اجتماعا عُقد بين سلام ومحمد رعد وحسين الخليل وعلي حسن خليل السبت، محورُه آلية اختيار الوزراء في حكومة العهد الاولى، وُصِف بالجيد.

هذا فيما بات واضحا ان معايير الحكومة ستقوم على قاعدة تطبيق الدستور، المساواة بين الافرقاء، اختيارِ وزراء من غير حمَلَة البطاقات الحزبية، سِماتُهم الاختصاص في عمل وزاراتهم، الإنجازُ في اعمالهم السابقة، ونظافة الكف.



على هذا الاساس، يمكن القول إن اجواء التأليف جيدة، ومسارَ الحكومة سيكون سريعا، تماما مثلما كان مسار انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة.

فقرار وضع لبنان على سكة النهوض اتخذ، بعد ما اصبح لبنان علة ً على المجتمع الدولي في السنوات الماضية، ولعلَّ اعلانَ الولايات المتحدة وعدد ٍ من الشركاء الدوليين تقديم مساعدة بقيمة ١١٧ مليون دولار ، تمنح مباشرة للجيش اللبناني ولقوى الامن الداخلي لفرض سيادة الدولة، وتنفيذ ُ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دليلٌ على ذلك، لا سيما وان لبنان بحسب البيان الاميركي، يُعَدُّ حجرَ الأساس للاستقرار الإقليمي .

استقرارٌ ينضم اليه غدا، قطاع غزة، اعتبارا من الثامنة والنصف صباحا، عندما تقف الحرب الاسرائيلية، لتبدأ الرابعة َ عصرا المرحلة ُ الاولى من تبادل الاسرى بين حركة حماس واسرائيل .

وكلُّ ذلك على بُعد يومين من عودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض، حاملا معه مشروع توسعة اتفاقاتِ ابراهام مع اسرائيل.