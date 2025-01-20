مقدمة النشرة المسائية 20-1-2025

مع دخول رئيس الولايات المتحدة الأميركية الجديد إلى البيت الأبيض، يدخل العالم عصرًا جديدا مع رئيس يريد أن يترك بصمة ليس راهنًا بل في التاريخن على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، وكأنه يريد أن يحفر الجملة التالية: " حصل ذلك في عهد ترامب الثاني".



واعتبارًا منذ الغد سيحاول العالم أن يتكيف مع القرارات والأجراءات التي سيتخذها سواء على مستوى الولايات المتحدة الأميركية أو على مستوى القارة الأميركية، أو على مستوى نقاط النزاع في العالم والتي لأميركا تأثير فيها: من الحرب الروسية الاوكرانية إلى النزاع المتعدد الأوجه في الشرق الأوسط إلى المواجهة على كل المستويات مع الصين.



ليبقى السؤال الكبير: هل سينجح ترامب في تحقيق كرة ارضية خالية من الحروب؟



الاختبارات كثيرة، من غزة إلى لبنان، غزة تختبر وقف إطلاق النار في ظل دمار هائل ليس له مثيل منذ اندلاع الصراع العربي الاسرائيلي، والانتفاضات الفلسطينية وتقدم حماس على منظمة التحرير الفلسطينية.



غزة مدمرة، وحماس خرجت من الأَنفاق إلى الأنقاض.



في لبنان، رئيس الحكومة المكلَّف يتلمَّس التأليف في ظل مقاربات ومعايير ليست عادية، فهل ينجح في تحقيقها؟ الخيارات ليست واسعة لأن الظروف ليست عادية والبلد يحتاج إلى خطوات استثنائية، وربما أكثر من استثنائية وغير معهودة في الماضي القريب.