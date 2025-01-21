مقدمة النشرة المسائية 21-01-2025

الرئيس المكلف زار قصر بعبدا، والأمين العام لمجلس الوزراء كان ايضًا في قصر بعبدا، لكن لا حكومة الليلة. أكثر من عقدة تعتري عملية التشكيل، ليس اقلَها حقيبة وزارة المال، والنقاش لم يصل بعد إلى الإسم لأنه ما زال عند مربَّع : "لأي طائفة ستعطى" ، وهناك أيضاً عقد معايير الكفاءة وليس فقط مَن يسمي مَن ؟ الرئيس المكلَّف ينطلق من مقاربات ومعايير لم تعتد عليها الطبقة السياسية، ربما هي تعرفها لكن لا تريد أن تعترفَ بها. ولهذا السبب لا تقدم ، بل عموميات أكثر ومعلومات أقل.وفي سياق الاهتمام بلبنان ، موقف سعودي بالغ الأهمية أوحى بربط المشاركة والمساعدات بالتقدم في الاصلاحات. الموقف عبَّر عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في منتدى دافوس، فأعلن عن زيارة للبنان هذا االاسبوع ، معتبرًا أن المحادثات التي تجري في لبنان حتى الآن تدعو للتفاؤل. بن فرحان قال: " نحن بحاجة لرؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا "، فهل يلاقي الجهد اللبناني في تأليف الحكومة أولًا ، النيات والقرار السعوديين؟ والحديث عن الإجراءات والإصلاحات لا يقتصر على تشكيل الحكومة ، بل هو الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، فلبنان بحاجةٍ ، ليس فقط إلى حكومة، بل إلى " نفضة " على كل المستويات : الإدارية والمالية وحتى في بعض المفاهيم التي اصبحت ثوابت وهي ليست أكثر من هرطقات.السعودية جزء من رعايةٍ هي الخماسية ، وهي تتحدث باسمها، وعندما يصدر كلامٌ سعودي، فهو كلام الخماسية، فهل وصلت الرسالة الى مَن يعنيهم الأمر في لبنان؟في إسرائيل ، تطوران، إعلان رئيس الأركان هرتسي ليفي أنه سيستقيل من منصبه في آذار المقبل، والكشف عن أن إيال زمير سيخلفه في رئاسة الأركان وهو نائب رئيس الأركان ، وهو صاحب فكرة إنشاء وحدة عسكرية خاصة للكشف عن الأنفاق، والعثور عليها.والتطور الثاني بدء معركة جنين في الضفة الغربية ، وكأن اسرائيل افادت من وقف النار في غزة لتنصرف الى الضفة.