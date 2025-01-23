مقدمة النشرة المسائية 23-01-2025

في لحظة سياسية بالغة الدقة والتعقيد، لبنانيًا، وتحديداً حكوميَا، يحل وزير الخارجية السعودي في لبنان، في عودةٍ سعودية يمكن وصفها بالأستكشافية ، ومنها تتحرك كل الملفات وفي مقدمها تطبيق القرار 1701.

تأتي العودة الاستكشافية السعودية إلى لبنان بعد تطورات دراماتيكية في لبنان والمنطقة،: انتهاء الشغور الرئاسي في لبنان وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة. وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله والتي أدت إلى نتائج هائلة من أبرزها: اغتيال الأمين العام لحزب الله وكبار قادته وكوادره، وضرب بنيته التحتية. سقوط الرئيس بشار الأسد ونظامه وسيطرة هيئة تحرير الشام على سوريا. وقف إطلاق النار في غزة.

مع الأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات، تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، على رأس عودة عربية خليجية مرتقبة، لكن ممرها الإلزامي سلطة تنفيذية تقود عملية الإصلاح في البلد ، ومنها تتحرك كل الملفات وفي مقدمها تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

الوزير بن فرحان أجرى لقاءات مكثفة فاجتمع مع رئيس الجمهورية ثم مع رئيس مجلس النواب ثم مع رئيس الحكومة المكلف ثم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وكان له في قصر بعبدا موقف بارز أكد فيه أن تطبيق الإصلاحات ضروري وسيعزز ثقة العالم في لبنان، ويتابع : "ثقتنا كبيرة بقدرة فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء المكلف بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان".

مصادر سياسية قرأت في اللقاءات القصيرة التي أجراها الوزير فرحان ، بانها كافية لأيصال الرسائل التي يريد إيصالها وهي أن المملكة تقف إلى جانب لبنان إذا خاض معركة الإصلاح وأعاد تكوين السلطة وفق مكافحة الفساد واعتماد الشفافية.