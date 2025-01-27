الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائية 27-01-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-27 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائية 27-01-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائية 27-01-2025

هل تمديد الهدنة إلى الثامن عشر من شبط المقبل ، يعني أن إسرائيل لم تنجز بعد بنك اهدافها؟ وهل عودة جزب الله بغطاء الأهالي ، يعني أنه يريد حماية هذه الاهداف؟ 
رسائل مشفَّرة تتطاير فوق القرى والبلدات التي مازالت محتلة ويتموضع فيها الجيش الاسرائيلي، لكنَّ فك شيفرة هذه الرسائل يحتاج إلى توضيحات من لجنة المراقبة التي هي برئاسة جنرال أميركي ، وهذه اللجنة لم تقل كلمتها بعد . 
واليوم كُشِف النقاب عن ان سبعة مقاتلين من حزب الله هم أسرى لدى إسرائيل، اعتقلتهم في خلال المواجهات التي استمرت الى حين سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني.
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في كلمة له هذا المساء: " سجِّلوا لديكم ، هذا نصر " وكررها أكثر من مرة ، واضاف : وانسدت الابواب أمام العدو الاسرائيلي ، وطلبَ الإسرائيلي وقف إطلاق النار. 
قاسم اعترف بالإنكشاف المعلوماتي وقال ان هناك ثغرة كبيرة جداً " ونُجري تحقيقًا لأخذ الدروس والعبر.." 
وإذا كانت الانظار قد تركزت امس على الجنوب، فإن الأنظار ليلاً تركزت على عراضة الدراجات النارية الرافعةِ أعلام حزب الله، والتي جابت بطريقة استفزازية مناطق مسيحية ، عفوًا أو قصدًا ، فرديًا أو مخططًا لها، لكنها أدت إلى نتيجة واحدة وهي استفزاز ابناء المناطق التي جابت فيها ، وكادت  تسبب إشكالات ومشاكل، ولم يعرف حتى الساعة ، على الرغم من مرور اربع وعشرين ساعة على هذه الاستفزازات المتنقلة، ما هي نية هؤلاء المستفِزِّين ، سواء كانوا مدفوعين من قياداتهم أو من تلقاء انفسهم.
وهذا المساء تجددت المواكب في الجديدة والفنار. 
في ملف تشكيل الحكومة ، مصادر تتحدث عن أن الولادة لم تعد بعيدة ، وربما هذا الأسبوع ، واليوم جرى اتصال بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ، وقد تكون هناك زيارة للرئيس المكلف قصر بعبدا قريبًا. في مطلق الأحوال ، الجوُّ الإيجابي الذي يعوَّل عليه هو صدور مرسوم التشكيل.
 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

27-01-2025

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-30

مقدّمة النشرة المسائية 30-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-08

مقدّمة النشرة المسائية 8-11-2024

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-26

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-25

مقدمة النشرة المسائية 25-01-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-26

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-25

مقدمة النشرة المسائية 25-01-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-24

مقدّمة النشرة المسائيّة 24-01-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-23

مقدمة النشرة المسائية 23-01-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:54

منيمنة لـ #عشرين_30: الدولة بقدراتها المتواضعة أكّدت متابعتها خروج الجيش الإسرائيليّ من الجنوب وهذا يجب أن يُثمّن للجيش اللبنانيّ ولرئيس الجمهورية

LBCI
فنّ
2024-12-13

قيس الشيخ نجيب: ارفع راسك فوق أنت سوري حر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
05:56

إليكم الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية يوم أمس...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:59

اتفاق اوروبيّ على خارطةِ طريق لتخفيفِ العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفد حماس وصل الى القاهرة لمناقشة وقف النار... وإسرائيل تسمح لعشرات الآلاف من أبناء شمالي القطاع بالعودة

LBCI
أخبار لبنان
13:33

نشاط ديبلوماسي وسياسي كثيف في بعبدا... ومصير الحكومة تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حقيقة مسيرات ليل الأحد في شوارع بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:20

وضع الحدود مع لبنان وصفقة الأسرى في غزة يتصدران البحث..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

رئيس الجمهورية فاوض الأميركيين وورقة الأسرى على طريق الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

انتظروا لساعات في سياراتهم بين بنت جبيل وعيترون...لكن الانتظار لم يؤتِ بثمار العودة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:00

فريق الـLBCI يتعرّض للاعتداء من قبل مجموعة من الشبّان في منطقتَي دير ميماس وطريق الخردلي

LBCI
خبر عاجل
06:14

الجيش: توقيف عدد من الأشخاص قاموا بمسيرات واستفزازات ليل أمس

LBCI
خبر عاجل
12:11

الشبّان تعرّضوا لفريق الـLBCI بالضرب وانتزعوا منه الكاميرا واعتدوا على سيارة النقل المباشر

LBCI
خبر عاجل
09:59

أ.ف.ب عن مصدر مقرّب من الحزب: سبعة مقاتلين من حزب الله أسرى لدى إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
05:10

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة

LBCI
خبر عاجل
12:21

قاسم: تعقيدات تأليف الحكومة هي لدى الآخرين وليست عندنا “فجميعكم ريلتكن شطت على الحكومة” والامور بيننا وبين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سالكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الرواية الكاملة للاعتداء الذي تعرّض له فريق الـLBCI في دير ميماس وطريق الخردلي

LBCI
حال الطقس
00:01

طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار... إليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More