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مقدّمة النشرة المسائية 27-01-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-27 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائية 27-01-2025
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مقدّمة النشرة المسائية 27-01-2025
هل تمديد الهدنة إلى الثامن عشر من شبط المقبل ، يعني أن إسرائيل لم تنجز بعد بنك اهدافها؟ وهل عودة جزب الله بغطاء الأهالي ، يعني أنه يريد حماية هذه الاهداف؟
رسائل مشفَّرة تتطاير فوق القرى والبلدات التي مازالت محتلة ويتموضع فيها الجيش الاسرائيلي، لكنَّ فك شيفرة هذه الرسائل يحتاج إلى توضيحات من لجنة المراقبة التي هي برئاسة جنرال أميركي ، وهذه اللجنة لم تقل كلمتها بعد .
واليوم كُشِف النقاب عن ان سبعة مقاتلين من حزب الله هم أسرى لدى إسرائيل، اعتقلتهم في خلال المواجهات التي استمرت الى حين سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني.
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في كلمة له هذا المساء: " سجِّلوا لديكم ، هذا نصر " وكررها أكثر من مرة ، واضاف : وانسدت الابواب أمام العدو الاسرائيلي ، وطلبَ الإسرائيلي وقف إطلاق النار.
قاسم اعترف بالإنكشاف المعلوماتي وقال ان هناك ثغرة كبيرة جداً " ونُجري تحقيقًا لأخذ الدروس والعبر.."
وإذا كانت الانظار قد تركزت امس على الجنوب، فإن الأنظار ليلاً تركزت على عراضة الدراجات النارية الرافعةِ أعلام حزب الله، والتي جابت بطريقة استفزازية مناطق مسيحية ، عفوًا أو قصدًا ، فرديًا أو مخططًا لها، لكنها أدت إلى نتيجة واحدة وهي استفزاز ابناء المناطق التي جابت فيها ، وكادت تسبب إشكالات ومشاكل، ولم يعرف حتى الساعة ، على الرغم من مرور اربع وعشرين ساعة على هذه الاستفزازات المتنقلة، ما هي نية هؤلاء المستفِزِّين ، سواء كانوا مدفوعين من قياداتهم أو من تلقاء انفسهم.
وهذا المساء تجددت المواكب في الجديدة والفنار.
في ملف تشكيل الحكومة ، مصادر تتحدث عن أن الولادة لم تعد بعيدة ، وربما هذا الأسبوع ، واليوم جرى اتصال بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ، وقد تكون هناك زيارة للرئيس المكلف قصر بعبدا قريبًا. في مطلق الأحوال ، الجوُّ الإيجابي الذي يعوَّل عليه هو صدور مرسوم التشكيل.
أخبار لبنان
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المسائية
27-01-2025
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2025
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