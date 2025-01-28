مقدمة النشرة المسائية 28-1-2025

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في السعودية ، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكون أول مسؤول رفيع من إدارة دونالد ترامب يحل بالرياض في عهد ترامب.روسيا تتجه لإطلاق حوار سياسي مع الإدارة السورية الجديدة، للمرة الاولى بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.وفد روسي الى سوريا يضم نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع ومسؤولين في القطاع الاقتصادي للحكومة.وزير الخارجية التركي في السعودية ويلتقي نظيره الأمير فيصل بن فرحان .حِراك عربي إقليمي دولي حول لبنان الواقع في عجز تشكيل الحكومة وفي شبه غموض الوضع في الجنوب، وفي شيفرا رسائل الدراجات النارية ، وما إذا كانت موجَّهة لتُسمَع في بعبدا أو في منزل الرئيس المكلَّف، علمأً ان الرئيس بري اتخذ موقفا وكأنه يتنصل منها ، وكأنه يلقي بمسؤوليتها على حزب الله.وفي المحصِّلة، العالم يتحرَّك، ومتغيرات هائلة، فيما لبنان غارق في معزوفة "هذه الحقيبة لمَن؟ وما هي حصة هذه الكتلة او تلل؟ "فيما تكاد بعض المناطق تعتاد ليليًا على مواكب الدراجات النارية الرافعة لأعلام حزب الله والتي يصدح سائقوها " شيعة شيعة".