مقدمة النشرة المسائية 29-1-2025

ما يحصل على مستوى الشرق الأوسط تاريخي...



الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث عن نقل جزئي لأهالي القطاع الى كل من مصر والأردن، وهو يريد السلام مع إسرائيل في المنطقة، وتوسعة اتفاقيات ابراهام لتشمل السعودية.



الى المملكة، أرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف الثلاثاء، وحتى الساعة، لا خبر عن محادثاته هناك ولا صورة.



ومن المملكة توجه ويتكوف الى قطاع غزة أولا، ثم الى إسرائيل، للعمل على الوصول الى المرحلة الثانية من وقف النار مع حماس، فيما تقول المعلومات إنه قد يتوجه الى مصر.



في القاهرة, ينتظره الرئيس عبد الفتاح السيسي, الذي بعث له برسالة واضحة اليوم: مصر "لا يمكن أن تشارك" في التهجير القسري للفلسطينيين، لكنها عازمة على العمل مع الادارة الاميركية وصولا إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين"، وهو موقف السعودية الثابت.



الأردن وعلى لسان ملكه عبد الله الثاني، شدد على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين.



إسرائيل، السعودية، الأردن، مصر، سوريا، ايران ولبنان، كلها دول معنية بـpuzzle ما يُعمل عليه.



وعليه فان ما يهم واشنطن على مستوى لبنان عدمُ العودة الى حرب كبيرة لا اكثر.



في هذا الوقت، يقف الرئيس نواف سلام بين الاسراع في التأليف والتسرع فيه.



هو يعرف تماما أن التسرع يعني ألا استثمارات، ولا اعادة اعمار، وعليه يبني حكومته على أسس الكفاءات الوطنية العالية، فصلِ النيابة عن الوزارة، وعدمِ توزير أي مرشح للانتخابات البلدية أو النيابية، وعدم تمثيل الأحزاب فيها، ونقطة.



حتى الساعة, وفي معلومات الـLBCI، هذه الحكومة متوقفة على أسماء وزراء ثنائي امل حزب الله، وسلام يريدهم خمسة، يتحملون من داخل الحكم مسؤولية اعادة بناء الدولة.